Замглавы воздушных сил ВСУ подал в отставку после увольнения Федорова

15 июля Федоров подтвердил свою отставку. Он рассказал о нескольких задачах, которые ему не удалось завершить во время работы на посту главы ведомства. Одной из них стала полная организационная трансформация министерства по стандартам НАТО и принципам эффективного управления. Кроме того, Федоров отметил, что не успел перевести все закупки минобороны на тендерные процедуры.