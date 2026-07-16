Замглавы воздушных сил ВСУ подал в отставку после увольнения Федорова
Замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров заявил, что подал в отставку, так как считает неправильным решением увольнение главы минобороны Украины Михаила Федорова.
«Я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение Федорова – это большое зло для обороноспособности страны», – написал он в Facebook
15 июля Федоров подтвердил свою отставку. Он рассказал о нескольких задачах, которые ему не удалось завершить во время работы на посту главы ведомства. Одной из них стала полная организационная трансформация министерства по стандартам НАТО и принципам эффективного управления. Кроме того, Федоров отметил, что не успел перевести все закупки минобороны на тендерные процедуры.
В тот же день газета Financial Times писала, что украинский президент Владимир Зеленский намерен отправить в отставку Федорова. Издание отмечало, что руководитель оборонного ведомства на посту препятствовал попыткам использовать оборонный бюджет страны в коррупционных целях. Он также несколько раз блокировал попытки направить выгодные государственные оборонные контракты заранее определенным компаниям.