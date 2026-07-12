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Украинские СМИ назвали возможного преемника Свириденко

Ведомости

Главным претендентом на кресло премьер-министра Украины после отставки Юлии Свириденко считается глава НАК «Нафтогаз» Сергей Корецкий. Об этом сообщает «Страна.ua». По данным издания, он тесно связан с украинским бизнесменом Тимуром Миндичем, который считается одним из самых влиятельных людей в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает издание, Корецкий вошел в круг доверенных лиц главы государства в конце 2022 г. В тот период, по данным источников, возникла необходимость в назначении руководителя компании «Укрнафта» (до этого Корецкий возглавлял сеть АЗС WOG). Позднее он был назначен главой НАК «Нафтогаз», сменив на этом посту Андрея Чернышова.

После резонансного коррупционного скандала, связанного с Миндичем, Корецкий пытался сменить имидж и активно давал интервью СМИ.

По мнению источников, одной из причин возможной отставки Свириденко могло послужить внимание к ее деятельности со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины.

Смена кабмина может быть связана с намерением Зеленского убрать министра обороны Ивана Федорова из-за напряженных отношений. В случае отставки премьер-министра правительство уходит в полном составе, включая всех министров.

12 июля Зеленский объявил о кадровых изменениях в кабинете министров. Он предложил премьер-министру Украины Юлии Свириденко уйти в отставку и возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером. Как сообщила «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Свириденко после отставки может стать послом Украины в США.

Миндич проходит по коррупционному делу в энергосекторе Украины. Генпрокуратура страны требует у Израиля экстрадиции бизнесмена. В рамках одного из коррупционных эпизодов участники преступного сообщества, которое возглавлял Миндич, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

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