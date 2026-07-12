Украинские СМИ назвали возможного преемника Свириденко

Как сообщает издание, Корецкий вошел в круг доверенных лиц главы государства в конце 2022 г. В тот период, по данным источников, возникла необходимость в назначении руководителя компании «Укрнафта» (до этого Корецкий возглавлял сеть АЗС WOG). Позднее он был назначен главой НАК «Нафтогаз», сменив на этом посту Андрея Чернышова.