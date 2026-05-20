Миндич подал иск против Зеленского из-за введенных санкций
Украинский бизнесмен Тимур Миндич подал судебный иск об отмене санкций, введенных против него президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
«Тимур Миндич подал еще один иск уже не против меня, а против своего друга, президента Зеленского. Оспаривает указ о санкциях», – написал Железняк.
Позже депутат заявил, что после подачи иска Миндича якобы удалили из чата ОСМД «Династия» и заблокировали в Viber.
28 апреля журналист «Украинской правды» Михаил Ткач опубликовал записи прослушки в киевской квартире бизнесмена Тимура Миндича – соратника президента Украины Владимира Зеленского. Миндич сейчас проходит по коррупционному делу в энергосекторе Украины. Генпрокуратура страны требует у Израиля экстрадиции бизнесмена.
Участники преступного сообщества, которое возглавлял Миндич, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.