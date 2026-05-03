Политика

Мирошник: «пленки Миндича» говорят о переделе оборонного сектора на Украине

Появление на «пленках Миндича» секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова говорит о том, что на Украине идет передел оборонного сектора. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Если во время осеннего вброса было стремление перехватить управление финпотоками в энергетическом секторе, то сейчас речь идет о контроле над самым «вкусным» – оборонным сегментом, где вращаются десятки миллиардов долларов и задействованы лидеры и влиятельные персоны десятков стран – доноров украинского конфликта», – сказал дипломат ТАСС.

28 апреля журналист «Украинской правды» Михаил Ткач опубликовал записи прослушки в киевской квартире бизнесмена Тимура Миндича – соратника президента Украины Владимира Зеленского. Миндич сейчас проходит по коррупционному делу в энергосекторе Украины. Генпрокуратура страны требует у Израиля экстрадиции бизнесмена.

На новых «записях Миндича» есть разговор от 8 июля 2025 г. с тогдашним министром обороны Умеровым, сообщала украинская «Страна». Они обсуждали поставки ВСУ бронежилетов и назначения на госдолжности, в частности, посла в США. Кроме того, Миндич, который имеет прямое отношение к Fire Point (имеет господряды на производство ракет и дронов), просил Умерова ускорить выделение его фирме денег, и тот обещал помочь.

Умеров 28 апреля сообщил в Раде, что дал показания Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) по делу Миндича. Бывший министр обороны фигурирует в эпизоде о поставке бракованных бронежилетов украинской армии. Миндич уговаривал Умерова купить некачественные бронежилеты.

