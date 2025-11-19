Миндич уговаривал Умерова купить некачественные бронежилеты

Бизнесмен Тимур Миндич, в отношении которого ведется коррупционное дело на Украине, уговаривал бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова заключить контракт на поставку некачественных бронежилетов на фронт. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на материалы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).