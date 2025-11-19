Миндич уговаривал Умерова купить некачественные бронежилеты
Бизнесмен Тимур Миндич, в отношении которого ведется коррупционное дело на Украине, уговаривал бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова заключить контракт на поставку некачественных бронежилетов на фронт. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на материалы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Согласно материалам дела, Миндич настаивал на покупке бронежилетов у конкретной компании, несмотря на их низкое качество. В сообщениях, приписанных бизнесмену, звучат прямые просьбы Умерову давить на подчиненных для подписания приемки товара.
В ответ Умеров, согласно опубликованным данным, соглашается действовать. После разговоров Миндича и Умерова контракт на поставку действительно был заключен.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили, что выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. Ведомства считают, что организатором схемы является бизнесмен Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Члены преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
18 ноября стало известно, что Умеров вернется на территорию страны 20 ноября. На данный момент, по данным СНБО, он находится в плановой зарубежной командировке в США.
В тот же день стало известно, что Зеленский может уволить главу своего офиса Андрея Ермака 20 ноября на фоне скандала вокруг Миндича.