В СНБО назвали сроки возвращения Умерова на Украину
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бывший глава минобороны страны Рустем Умеров вернется на территорию Украины 20 ноября. Об этом сообщила его пресс-секретарь Диана Давитян, передает украинское интернет-издание «Страна».
17 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Умеров продлил командировку до 19 ноября на фоне коррупционного скандала в республике.
В тот же день в СНБО заявили, что данные об отказе Умерова возвращаться на Украину из-за коррупционного скандала не соответствуют действительности. Представители ведомства подчеркнули, что экс-министр находится в плановой зарубежной командировке в США. По их сведениям, он также постоянно контактирует с руководством Украины и выполняет поставленные задачи.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили, что в «Энергоатоме» были выявлены коррупционные схемы, их организатором был бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента страны Владимира Зеленского. Следствие считает, что участники схемы требовали у подрядчиков откаты в размере 10–15% от объема контрактов. Сумма хищений, как сообщали СМИ, достигает $100 млн, одним из подозреваемых по делу может быть и Умеров.