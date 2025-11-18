В СНБО назвали сроки возвращения Умерова на Украину

В тот же день в СНБО заявили, что данные об отказе Умерова возвращаться на Украину из-за коррупционного скандала не соответствуют действительности. Представители ведомства подчеркнули, что экс-министр находится в плановой зарубежной командировке в США. По их сведениям, он также постоянно контактирует с руководством Украины и выполняет поставленные задачи.