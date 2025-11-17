Депутат Рады заявил о продлении командировки Умерова из-за обвинений в коррупции

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили, что в «Энергоатоме» были выявлены коррупционные схемы, их организатором был бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента страны Владимира Зеленского. Следствие считает, что участники схемы требовали у подрядчиков откаты в размере 10–15% от объема контрактов. Сумма хищений, как сообщали СМИ, достигает $100 млн, одним из подозреваемых по делу может быть и Умеров.