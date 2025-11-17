Депутат Рады заявил о продлении командировки Умерова из-за обвинений в коррупции
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бывший глава минобороны страны Рустем Умеров продлил командировку, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Это произошло на фоне коррупционного скандала в республике.
«Официальная командировка Умерова должна была закончиться еще вчера. Он ее продлил до 19 ноября. Рустем, ну, ждем», – написал Гончаренко.
17 ноября в СНБО заявили, что данные об отказе Умерова возвращаться на Украину из-за коррупционного скандала не соответствуют действительности. Представители ведомства подчеркнули, что экс-министр находится в плановой зарубежной командировке в США. По их сведениям, он также постоянно контактирует с руководством Украины и выполняет поставленные задачи.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили, что в «Энергоатоме» были выявлены коррупционные схемы, их организатором был бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента страны Владимира Зеленского. Следствие считает, что участники схемы требовали у подрядчиков откаты в размере 10–15% от объема контрактов. Сумма хищений, как сообщали СМИ, достигает $100 млн, одним из подозреваемых по делу может быть и Умеров.