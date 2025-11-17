Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В СНБО опровергли отказ Умерова вернуться на Украину

Ведомости

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) опроверг распространенные в СМИ заявления о том, что его секретарь Рустем Умеров якобы отказался возвращаться на Украину на фоне коррупционного скандала. Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что эти данные не соответствуют действительности.

В ведомстве подчеркнули, что Умеров находится в плановой зарубежной командировке и сейчас работает в США, где проводит консультации и встречи по линии безопасности и гуманитарной политики. Там добавили, что он на постоянной связи с руководством Украины и выполняет поставленные задачи. Сроки его возвращения в Киев не уточняются.

Коррупционный скандал в энергетическом секторе стал одной из причин усиленного внимания к окружению украинского президента Владимира Зеленского. 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о расследовании схем в «Энергоатоме», фигурантом которых назван бизнесмен Тимур Миндич. По версии следствия, участники схемы требовали у подрядчиков откаты в размере 10–15% от суммы контрактов.

16 ноября на фоне скандала украинский депутат сообщил о падении рейтинга Зеленского ниже 20% по данным трех закрытых соцопросов. 17 ноября, выступая в Париже, украинский президент признал, что меры по очищению Украины от коррупции недостаточны.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте