В СНБО опровергли отказ Умерова вернуться на Украину

В ведомстве подчеркнули, что Умеров находится в плановой зарубежной командировке и сейчас работает в США, где проводит консультации и встречи по линии безопасности и гуманитарной политики. Там добавили, что он на постоянной связи с руководством Украины и выполняет поставленные задачи. Сроки его возвращения в Киев не уточняются.