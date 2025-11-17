В СНБО опровергли отказ Умерова вернуться на Украину
Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) опроверг распространенные в СМИ заявления о том, что его секретарь Рустем Умеров якобы отказался возвращаться на Украину на фоне коррупционного скандала. Центр противодействия дезинформации при СНБО заявил, что эти данные не соответствуют действительности.
В ведомстве подчеркнули, что Умеров находится в плановой зарубежной командировке и сейчас работает в США, где проводит консультации и встречи по линии безопасности и гуманитарной политики. Там добавили, что он на постоянной связи с руководством Украины и выполняет поставленные задачи. Сроки его возвращения в Киев не уточняются.
Коррупционный скандал в энергетическом секторе стал одной из причин усиленного внимания к окружению украинского президента Владимира Зеленского. 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о расследовании схем в «Энергоатоме», фигурантом которых назван бизнесмен Тимур Миндич. По версии следствия, участники схемы требовали у подрядчиков откаты в размере 10–15% от суммы контрактов.