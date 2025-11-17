Зеленский заявил о недостаточности мер по очищению Украины от коррупции
Меры по очищению Украины от коррупции недостаточны, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Париже. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».
«Будем продолжать соответствующие действия», – сказал он.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал соратник Зеленского бизнесмен Тимур Миндич. Согласно версии НАБУ, фигуранты требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
Через два дня Зеленский в своем обращении к народу призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, что было сделано в тот же день. В это же время премьер-министр страны Юлия Свириденко объявила о начале чисток в руководстве «Энергоатома». На следующий день Зеленский подписал указ о применении персональных санкций против Миндича и Цукермана.
Коррупционный скандал на Украине был одной из тем телефонных переговоров канцлера ФРГ Фридриха Мерца с Зеленским 13 ноября. В ходе диалога Мерц сообщил, что его кабинет ожидает от Киева более решительных действий в борьбе с коррупцией. Украинский президент пообещал «полную прозрачность, долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных органов».