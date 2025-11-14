Коррупционный скандал на Украине перерастает в политический кризис

На данный момент украинские политики испытывают давление со стороны антикоррупционных служб, но Запад пока воздерживается от персональных выпадов в сторону Зеленского, заметил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. С одной стороны, на украинского президента оказывают давление так называемые международные глобалисты, чтобы он не пошел на какие-либо сделки с американским президентом Дональдом Трампом. С другой – сторонники Трампа, вероятно, воспользуются украинским кризисом, чтобы склонить его изменить позицию по ряду чувствительных вопросов, полагает эксперт. «Теоретически Зеленский может под давлением сдать свое окружение, как до этого он сделал с бизнесменом Игорем Коломойским. При высоких ставках ему вполне целесообразно расправиться со своими соратниками», – заключил эксперт.