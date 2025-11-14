Коррупционный скандал на Украине перерастает в политический кризис

Коррупционный скандал на Украине перерастает в политический кризисЗапад поддерживает антикоррупционные органы, преследующие окружение президента
Страны G7 фактически поддержали расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) против окружения украинского президента Владимира Зеленского. Масштабный коррупционный скандал вокруг украинской энергетической сферы совпал с трудностями дальнейшего финансирования Киева Евросоюзом (ЕС).
«Мы ясно дали понять украинскому министру иностранных дел Андрею Сибиге, что Украине необходима решительная борьба с коррупцией, чтобы поддержка со стороны Запада оставалась убедительной», – заявил руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ Йоханн Вадефуль журналистам, комментируя итоги переговоров глав МИД «большой семерки» с Сибигой в Канаде 12 ноября. При этом министр заверил, что страны Запада в российско-украинском конфликте находятся на стороне Украины и «ее независимых органов в борьбе с коррупцией».
Коррупционный скандал на Украине был одной из тем телефонных переговоров канцлера ФРГ Фридриха Мерца с Зеленским 13 ноября. В ходе диалога Мерц сообщил, что его кабинет ожидает от Киева более решительных действий в борьбе с коррупцией, а также в сфере верховенства права. А украинский президент, в свою очередь, пообещал своему собеседнику «полную прозрачность, долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных органов и другие оперативные меры для восстановления доверия украинского населения, европейских партнеров и международных доноров».
Германия поддержит инициативу, которая направлена на выявление нецелевого расходования средств украинским руководством, так как Берлин второй после Вашингтона финансовый донор Украины, замечает старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. Кроме того, продолжает эксперт, в европейском обществе накопилась усталость от российско-украинского конфликта, особенно в контексте отступления украинской армии на фронтах, поэтому подход немецких властей к Киеву может стать более дотошным. Тем не менее говорить о прекращении финансирования европейцами Украины пока рано, отметил политолог.
На этом фоне Politico со ссылкой на источники написало о рисках серьезного финансового кризиса на Украине в следующем году, если Брюссель к февралю не снимет блокировку на предоставление «репарационного кредита» Киеву, погашение которого предполагается за счет будущих возможных репарационных выплат Россией. Всего по этой схеме европейцы хотят выделить до 140 млрд евро в течение двух-трех лет за счет заблокированных российских активов (всего около 300 млрд евро). Но против такого варианта выступают власти Бельгии, где располагаются депозитарии Euroclear.
При этом вероятность финансирования странами ЕС Киева за счет заемных средств крайне маловероятна, из-за того что европейские государства сами испытывают финансовые трудности и не хотят платить проценты по долгу, отмечает Politico. По словам собеседника издания, ситуацию еще усугубляет коррупционный скандал, что «создает украинцам огромные проблемы с точки зрения убеждения западных союзников продолжать финансирование».
Европейские государства вряд ли прекратят финансирование Украины, поскольку от этой помощи во многом зависит боеспособность украинской армии, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Тем не менее, отмечает эксперт, коррупционный скандал, вероятно, побудит ЕС более тщательно следить за потоками финансовой помощи. Военная помощь Киеву при этом никуда не денется – только в следующем году Германия на эти цели намерена израсходовать $3 млрд, уверен эксперт.
Внутриполитический кризис на Украине начался 10 ноября после того, как НАБУ и САП провели масштабные обыски в домах подозреваемых, предположительно замешанных в коррупции в государственной энергетической компании «Энергоатом». По версии следствия, преступная группа во главе с предпринимателем и соратником Зеленского Тимуром Миндичем вынуждала контрагентов госкомпании платить 10–15% откатов от стоимости контрактов под угрозой блокировки платежей и лишения статуса поставщика. Последний успел покинуть страну за несколько часов до обысков и уехать в Израиль.
Сам Зеленский отреагировал на обыски антикоррупционных служб лишь спустя два дня. В своем обращении к народу он призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, что было сделано в тот же день. В это же время премьер-министр страны Юлия Свириденко объявила о начале чисток в руководстве «Энергоатома». На следующий день Зеленский подписал указ о применении персональных санкций против Миндича и Цукермана.
На данный момент украинские политики испытывают давление со стороны антикоррупционных служб, но Запад пока воздерживается от персональных выпадов в сторону Зеленского, заметил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. С одной стороны, на украинского президента оказывают давление так называемые международные глобалисты, чтобы он не пошел на какие-либо сделки с американским президентом Дональдом Трампом. С другой – сторонники Трампа, вероятно, воспользуются украинским кризисом, чтобы склонить его изменить позицию по ряду чувствительных вопросов, полагает эксперт. «Теоретически Зеленский может под давлением сдать свое окружение, как до этого он сделал с бизнесменом Игорем Коломойским. При высоких ставках ему вполне целесообразно расправиться со своими соратниками», – заключил эксперт.