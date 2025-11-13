Газета
Главная / Политика /

Орбан призвал ЕС прекратить финансировать «военную мафию» на Украине

Будапешт хочет знать, куда идут деньги европейских налогоплательщиков
Ведомости

Евросоюз должен приостановить финансовую помощь Украине на фоне нового коррупционного скандала, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Орбан заявил, что раскрытая на Украине схема демонстрирует «хаос», в котором оказалась страна. По его словам, расследование выявило «военную мафию» с многочисленными связями в высших эшелонах власти.

Премьер раскритиковал намерение ЕС продолжать финансирование Киева. Он отметил, что Брюсселю пора понять, «куда идут деньги» европейских налогоплательщиков.

Орбан подчеркнул, что Будапешт не будет участвовать в новых схемах финансирования Киева и не намерен принимать «ни финансовые требования, ни шантаж» со стороны украинских властей.

Читайте также:Коррупционный скандал на Украине затруднит для нее получение финансирования ЕС

Ранее аналогичное заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что ЕС должен перестать финансировать Украину, так как в стране процветает коррупция и Брюссель не получает точных отчетов по израсходованным средствам.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции, в рамках которой они расследуют коррупционные схемы в энергетике республики. Ее организатором там назвали бизнесмена Тимура Миндича, который уже давно считается соратником президента страны Владимира Зеленского. НАБУ утверждает, что участники схемы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

