Коррупционный скандал на Украине затруднит для нее получение финансирования ЕС

Тем не менее бывший украинский чиновник заявил изданию, что, несмотря на растущую обеспокоенность, ЕС и его союзники вряд ли откажутся от поддержки, поскольку «Украина слишком велика, чтобы потерпеть неудачу». Однако, по его словам, Брюссель будет все активнее увязывать предоставление средств с проведением конкретных антикоррупционных реформ.