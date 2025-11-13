Коррупционный скандал на Украине затруднит для нее получение финансирования ЕС
Коррупционные расследования на Украине, связанные с окружением президента Владимира Зеленского, осложнят переговоры о выделении новых средств Киеву из Европейского союза (ЕС), сообщает Politico.
Как пишет издание, разногласия в ЕС по поводу использования замороженных активов российского Центробанка усугубили коррупционные скандалы, подорвав доверие европейских партнеров. Независимые следователи предъявили обвинения бывшему деловому партнеру Зеленского и шести другим лицам в незаконных схемах контроля над государственными предприятиями, включая «Энергоатом». В ближайшее время, по данным источников издания, ожидаются новые обыски в министерстве обороны Украины, связанные с завышением стоимости оборонных закупок.
«Это крайне неудачный момент – именно сейчас Брюссель должен принять решение о дополнительном финансировании Киева», – сказал иностранный советник украинского правительства. По его словам, коррупционные дела ослабляют позиции Украины и дают аргументы противникам поддержки – от сторонников движения MAGA в США до правительств стран Центральной Европы.
Тем не менее бывший украинский чиновник заявил изданию, что, несмотря на растущую обеспокоенность, ЕС и его союзники вряд ли откажутся от поддержки, поскольку «Украина слишком велика, чтобы потерпеть неудачу». Однако, по его словам, Брюссель будет все активнее увязывать предоставление средств с проведением конкретных антикоррупционных реформ.
12 ноября глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас назвала «крайне прискорбным» скандал, связанный с коррупцией в энергетическом секторе на Украине. Она отметила, что средства украинского народа должны идти на поддержание вооруженных сил.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции, в рамках которой они расследуют коррупционные схемы в энергетике республики. Ее организатором там назвали бизнесмена Тимура Миндича, который уже давно считается соратником Зеленского. НАБУ утверждает, что участники схемы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.