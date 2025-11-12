Каллас назвала «крайне прискорбным» коррупционный скандал на Украине
Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас назвала «крайне прискорбным» скандал, связанный с коррупцией в энергетическом секторе на Украине. Ее слова передает Reuters.
По словам Каллас, руководство Украины действует очень решительно, ведь коррупции нет места – «особенно сейчас». Она подчеркнула, что деньги украинского народа должны идти на поддержание вооруженных сил.
«Я думаю, очень важно, чтобы они действительно приступили к этому как можно скорее и отнеслись со всей серьезностью», – сказала Каллас.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал бизнесмен Тимур Миндич, который является соратником президента страны Владимира Зеленского. Преступники, утверждает НАБУ, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
12 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Герман Галущенко отстранен от должности министра юстиции, а Зеленский потребовал отставки его и министра энергетики Светланы Гринчук.