Зеленский потребовал отставки министров юстиции и энергетики Украины
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки министров юстиции Германа Галущенко и энергетики Светланы Гринчук после коррупционного скандала. Об этом заявил сам украинский лидер в своем Telegram-канале.
«Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной рады поддержать эти заявления», – написал Зеленский.
По его словам, решение об отстранении было самым быстрым. Зеленский отметил, что это вопрос доверия. На Украине вопрос энергетики стоит чрезвычайно остро и абсолютно ненормально, что в этой сфере «еще есть какие-то схемы», сказал он.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал бизнесмен Тимур Миндич, который является соратником Зеленского. Преступники, утверждает НАБУ, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
