К чему приведет масштабное антикоррупционное расследование на Украине

Масштабное антикоррупционное расследование может быть частью информационной кампании для умиротворения украинского общества в связи с продолжающимся энергетическим кризисом, говорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Кроме того, эта операция дает возможность независимым антикоррупционным структурам страны продемонстрировать свою независимость от офиса президента, продолжает политолог: «После июльского конфликта власти сменили тактику: теперь они изнутри пытаются развалить НАБУ через внедрение туда своих информаторов. Без этого отъезд Миндича был бы невозможен. Возможно, этот факт запустит процесс масштабных чисток в антикоррупционных структурах».