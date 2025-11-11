К чему приведет масштабное антикоррупционное расследование на Украине

К чему приведет масштабное антикоррупционное расследование на УкраинеНа этом фоне из страны бежал «кошелек» президента Владимира Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утром 10 ноября провели обыски по делу о масштабной коррупции в украинской энергетической сфере, передает пресс-служба НАБУ. Параллельно с этим антикоррупционные ведомства обыскали дома предпринимателя, совладельца студии «Квартал-95» и соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича, а также бывшего министра энергетики, ныне министра юстиции Германа Галущенко, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на местные правоохранительные органы без уточнения деталей.
Украинские правоохранители задокументировали деятельность «высокоуровневой преступной организации», участники которой «выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора», в том числе на «Энергоатом», компанию, управляющую атомными электростанциям Украины, говорится в сообщении НАБУ. Всего расследование потребовало 15 месяцев работы, 1000 часов аудиозаписи и более 70 обысков, добавили в ведомстве. На опубликованных пленках неизвестные лица с позывными «Рокет», «Тенор» и «Карлсон» обсуждают строительство энергетических объектов, возможные коррупционные схемы, а также кадровые изменения в минэнерго и «Энергоатоме».
По версии следствия, члены преступной группы вынуждали контрагентов госкомпании платить 10–15% откатов от стоимости контрактов под угрозой блокировки платежей и лишения статуса поставщика. При этом в НАБУ и САП не назвали имена фигурантов, но намекнули, что ими могут быть бывший замруководителя Фонда государственного имущества, ныне советник министра энергетики и бывший исполнительный директор по безопасности «Энергоатома».
Чуть позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале предположил, что участниками этой преступной организации являются экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и Миндич как ее организатор. Последний, как передает «Украинская правда», успел покинуть Украину незадолго до обыска в его доме.
Миндич несколько раз фигурировал в заголовках украинской прессы как возможный участник различных коррупционных преступлений. Так, в начале ноября «Украинская правда» со ссылкой на американские источники писала, что он может стать фигурантом расследования ФБР по подозрению в отмывании денег через офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Перед этим издание сообщило об обнаружении прослушки в квартире Миндича.
До этого сотрудники НАБУ запустили расследование относительно возможных связей Миндича с украинской компанией Fire Point, которая разрабатывает украинскую дальнобойную крылатую ракету «Фламинго», писала в августе газета Kyiv Independent. В мае он также фигурировал в расследовании проекта Bihus.Info, в рамках которого были выявлены хищения из госбюджета «сотен миллионов долларов» на строительстве оборонительных сооружений на Украине подставными фирмами, которые могли принадлежать окружению Зеленского.
Как писал портал «Страна.ua», основной причиной принятия 23 июля правительственного законопроекта о лишении НАБУ и САП независимого статуса стали как раз их расследования в отношении близких к Зеленскому фигур, в том числе Миндича. Правда, через неделю по инициативе президента парламент проголосовал за возвращение антикоррупционным структурам их прерогатив, после того как Евросоюз пригрозил прекратить предоставление Киеву финансовой помощи.
Масштабное антикоррупционное расследование может быть частью информационной кампании для умиротворения украинского общества в связи с продолжающимся энергетическим кризисом, говорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Кроме того, эта операция дает возможность независимым антикоррупционным структурам страны продемонстрировать свою независимость от офиса президента, продолжает политолог: «После июльского конфликта власти сменили тактику: теперь они изнутри пытаются развалить НАБУ через внедрение туда своих информаторов. Без этого отъезд Миндича был бы невозможен. Возможно, этот факт запустит процесс масштабных чисток в антикоррупционных структурах».
Коррупционные расследования НАБУ проводятся с целью оказания давления на политическое руководство Украины, уверен политолог Александр Немцев. Изначально антикоррупционные структуры создавались западными государствами как элемент внешнего управления страной и теперь они через эти институты пытаются либо демонтировать нынешний украинский политический режим, либо убедить Киев принять непопулярные меры, в том числе, возможно, в российско-украинском конфликте, допустил эксперт.
В международном и украинском медийном поле у Миндича стойко закрепился имидж «кошелька» Зеленского, поэтому расследование НАБУ и САП против него неизбежно ударит по репутации самого президента в глазах западного сообщества, продолжает Немцев. Одновременно этот скандал предоставляет веский аргумент европейским антиглобалистским правым силам для усиления пропаганды в своих странах прекращения предоставления военной и финансовой помощи Украине. Тем не менее Немцев исключил вероятность прекращения потока внешней помощи Киеву со стороны Евросоюза, поскольку, по его мнению, европейские элиты сами тесно связаны с украинской коррупцией.
По мнению Жарихина, скандал вокруг коррупционного расследования не окажет серьезного влияния на политическое выживание Зеленского: выборы на Украине в условиях продолжающихся боевых действий крайне маловероятны, а смена власти возможна лишь при помощи военного или полувоенного переворота.