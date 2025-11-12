Как мировые СМИ отреагировали на коррупционный скандал в энергетике Украины«Дело Миндича» может усложнить получение финансовой поддержки от Европы и США
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны.
Организатором схемы, по данным следователей, стал бизнесмен Тимур Миндич, который является соратником президента Украины Владимира Зеленского. Преступники, утверждает НАБУ, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировки платежей и потерей статуса поставщика.
«Ведомости» собрали реакции мировых СМИ на расследование.
«Украина находится под давлением, чтобы бороться со взяточничеством, поскольку она стремится к членству в Европейском Союзе и добивается критически важной финансовой поддержки от западных партнеров <...>. Обвинения в откатах в энергетическом секторе особенно чувствительны для широкой общественности, которая сталкивается с длительными ежедневными отключениями электроэнергии на большей части территории страны еще до наступления холодных зимних температур».
«Не должно вызывать шока тот факт, что бюрократия, сформированная на фоне такой системной коррупции, теперь нашла способы зарабатывать деньги на войне. <...> Здесь, безусловно, есть положительное доказательство того, что Украине не стоит помогать, что любые предоставленные деньги будут украдены, что она – несмотря на все высокопарные разговоры о демократии – ничем не лучше».
«Новые обвинения прозвучали в тот момент, когда Украина изо всех сил пытается защитить свою энергетическую инфраструктуру <...>. Зеленский ищет финансовую поддержку у западных стран, чтобы помочь восстановить систему и обеспечить более сильную защиту.
Скандал также может привести к возобновлению проблем у Зеленского с президентом [США] Дональдом Трампом, учитывая, что некоторые влиятельные правые союзники уже давно обвиняют украинского лидера в коррупции. Предполагаемая причастность высокопоставленных министров правительства также может подорвать моральный дух украинской общественности в условиях конфликта».
«Комментарии Зеленского прозвучали всего через несколько месяцев после того, как он был вынужден отменить планы по ограничению независимости агентства после массовых протестов. Искоренение коррупции остается важнейшим условием для вступления Украины в Европейский Союз, и Киев считает эту цель центральным в своем послевоенном будущем.
В то время как Украина продолжает бороться как с коррупцией, так и с конфликтом с Россией, способность Киева убедить своих международных партнеров в необходимости реформ может оказаться столь же важной для его будущего, как и боевые действия на передовой».
«Рейды окажутся политически неудобными для Зеленского, поскольку Киев стремится обеспечить будущую американскую поддержку на фоне медленного, но неуклонного продвижения российских войск. В понедельник Кремль заявил, что было бы «глубоким заблуждением» полагать, что Украина может выиграть войну и что боевые действия не закончатся, пока Москва не достигнет всех своих целей.
[Депутат Верховной рады Ярослав] Железняк из оппозиционной партии «Голос» заявил, что подал отдельное предложение об отставке [главу минюста Украины Германа] Галущенко и Светланы Гринчук, его преемницы на посту министра энергетики. Ни один из этих шагов вряд ли увенчается успехом, потому что партия Зеленского «Слуга народа» имеет огромное большинство в парламенте, но они символизируют растущие вызовы авторитету украинского лидера».
12 ноября Галущенко отстранили от должности. Вместо него исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель министра по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак. Отстранение будет действовать на время расследования коррупционного скандала вокруг «Энергоатома». Сам Галущенко заявил, что «это цивилизованный и правильный сценарий». Он сказал, что будет защищать себя «в юридической плоскости».