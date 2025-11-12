Газета
Главу Минюста Украины отстранили от должности после коррупционного скандала

Германа Галущенко отстранили от должности министра юстиции Украины в рамках расследования коррупционного скандала вокруг «Энергоатома», сообщила в Telegram-канале премьер-министр страны Юлия Свириденко.

По ее словам, такое решение украинское правительство приняло на внеочередном заседании. Вместо Галущенко исполнять обязанности главы минюста будет заместитель министра по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

«Считаю, что отстранение на время расследования – это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости и буду доказывать свою позицию», – сказал сам Галущенко в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

11 ноября украинский кабмин досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом». В то же время сообщалось, что в республике продолжается расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу о коррупции в энергетическом секторе.

Украинское издание «Страна» отмечало, что в ночь на 11 ноября страну покинул член национальной комиссии по тарифам Сергей Пушкарь, который до этого был исполнительным директором по правовым вопросам «Энергоатома» и фигурировал в так называемых «пленках Миндича».

