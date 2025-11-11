Правительство Украины распустило наблюдательный совет «Энергоатома»
Правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом». Об этом заявила премьер-министр страны Юлия Свириденко в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала первые решения по перезапуску компании после начала антикоррупционного расследования.
По словам главы правительства, в 2023 г. была начата корпоративная реформа, в рамках которой набсовет «Энергоатома» был сформирован по конкурсу и получил все рычаги влияния – от назначения менеджмента до контроля за деятельностью компании. Теперь, отметила Свириденко, этот орган должен нести ответственность за ситуацию на предприятии.
Премьер сообщила, что министерству экономики, экологии и сельского хозяйства страны поручено в течение недели в консультациях с международными партнерами представить на утверждение новый состав наблюдательного совета. Его задачами станут перезапуск руководства, проведение полного аудита компании и содействие следствию по делам о возможной коррупции.
Кроме того, Государственная аудиторская служба Украины проведет срочную проверку «Энергоатома», включая процедуры закупок. По словам Свириденко, результаты аудита должны быть представлены в кратчайшие сроки, а материалы переданы антикоррупционным органам.
Тем временем, расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу о коррупции в энергетическом секторе продолжается, пишет украинское интернет-издание «Страна». В ночь на 11 ноября, как пишет издание, страну покинул член национальной комиссии по тарифам Сергей Пушкарь, ранее занимавший пост исполнительного директора по правовым вопросам «Энергоатома» и фигурирующий в так называемых «пленках Миндича».
НАБУ также опубликовало новую аудиозапись, где, по данным следствия, фигурирует бывший вице-премьер Украины Александр Чернышов. По версии ведомства, он получил от участников преступной организации свыше $1,2 млн и почти 100 000 евро наличными, часть из которых была передана его супруге уже после уведомления о подозрении.
Следователи утверждают, что Чернышов посещал так называемую «прачечную» – место, где, по данным НАБУ, легализовывались средства, полученные преступным путем.
Обыски у Миндича прошли 10 ноября, однако, как сообщила «Украинская правда», бизнесмен покинул Украину за несколько часов до визита следователей. Почти одновременно страну покинули братья Михаил и Александр Цукерманы – партнеры Миндича, занимавшиеся «финансовой частью» его бизнеса. По данным Железняка, они также фигурируют в расследовании ФБР США о возможном отмывании средств через офшоры на Британских Виргинских островах и в Великобритании.