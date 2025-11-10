Близкого к Зеленскому бизнесмена Миндича внесли в базу «Миротворца»

По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, организатором схемы следствие считает Миндича – давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского, которого в политических кругах называют «смотрящим» за энергетикой от Банковой. По версии НАБУ, участники группы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.