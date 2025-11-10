Газета
Близкого к Зеленскому бизнесмена Миндича внесли в базу «Миротворца»

Бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Сайт называет Миндича «мародером, вором и членом организованной преступной группировки». По данным «Миротворца», бизнесмен совершал действия, направленные на подрыв функционирования энергетического сектора Украины. 

Украинское интернет-издание «Страна» 10 ноября сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Расследование велось 15 месяцев.

По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, организатором схемы следствие считает Миндича – давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского, которого в политических кругах называют «смотрящим» за энергетикой от Банковой. По версии НАБУ, участники группы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.

