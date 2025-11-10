НАБУ опубликовало «пленки Миндича» о хищениях в энергетике Украины

Обыски у Миндича прошли 10 ноября, однако, как сообщила «Украинская правда», бизнесмен покинул Украину за несколько часов до визита следователей. Почти одновременно страну покинули братья Михаил и Александр Цукерманы – партнеры Миндича, занимавшиеся «финансовой частью» его бизнеса. По данным Железняка, они также фигурируют в расследовании ФБР США о возможном отмывании средств через офшоры на Британских Виргинских островах и в Великобритании.