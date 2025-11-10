НАБУ опубликовало «пленки Миндича» о хищениях в энергетике Украины

НАБУ опубликовало «пленки Миндича» о хищениях в энергетике УкраиныЭто может вызвать серьезный политический кризис президентства Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Об этом пишет украинское интернет-издание «Страна». Расследование велось 15 месяцев и включало более тысячи часов аудиозаписей, часть из которых была опубликована в общем доступе.
По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, которого цитирует «Страна», организатором схемы следствие считает бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича – давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского, которого в политических кругах называют «смотрящим» за энергетикой от Банковой. По версии НАБУ, участники группы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.
К реализации схемы, по данным следствия, Миндич привлек бывшего замглавы Фонда госимущества Игоря Миронюка («Рокет») и бывшего правоохранителя Дмитрия Басова («Тенор»), занимавшего пост исполнительного директора по безопасности «Энергоатома». В опубликованных записях также фигурирует член Нацкомиссии по тарифам Сергей Пушкарь, которому, как следует из материалов, планировалось передать $20 000 «за закрытие вопроса».
Особое внимание вызвало упоминание о «1000 часах аудиозаписей», собранных детективами НАБУ. По данным украинских СМИ, часть записей могла быть сделана в квартире Миндича, где якобы фиксировались разговоры с участием самого Зеленского. Эти сведения официально не подтверждены. В политических кругах, как передает «Страна», ожидают, что «пленки Миндича» способны вызвать серьезный кризис власти внутри Украины.
Обыски у Миндича прошли 10 ноября, однако, как сообщила «Украинская правда», бизнесмен покинул Украину за несколько часов до визита следователей. Почти одновременно страну покинули братья Михаил и Александр Цукерманы – партнеры Миндича, занимавшиеся «финансовой частью» его бизнеса. По данным Железняка, они также фигурируют в расследовании ФБР США о возможном отмывании средств через офшоры на Британских Виргинских островах и в Великобритании.
В НАБУ операцию назвали «Мидас» – по имени мифического царя, превращавшего все в золото. Название, как отмечают украинские СМИ, отсылает к «золотому унитазу» в квартире Миндича, фото которого ранее разошлось по соцсетям.