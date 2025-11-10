Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

НАБУ опубликовало «пленки Миндича» о хищениях в энергетике Украины

Это может вызвать серьезный политический кризис президентства Зеленского
Татьяна Мозолевская
EPA / TASS
EPA / TASS

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Об этом пишет украинское интернет-издание «Страна». Расследование велось 15 месяцев и включало более тысячи часов аудиозаписей, часть из которых была опубликована в общем доступе.

По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, которого цитирует «Страна», организатором схемы следствие считает бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича – давнего соратника президента Украины Владимира Зеленского, которого в политических кругах называют «смотрящим» за энергетикой от Банковой. По версии НАБУ, участники группы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.

К реализации схемы, по данным следствия, Миндич привлек бывшего замглавы Фонда госимущества Игоря Миронюка («Рокет») и бывшего правоохранителя Дмитрия Басова («Тенор»), занимавшего пост исполнительного директора по безопасности «Энергоатома». В опубликованных записях также фигурирует член Нацкомиссии по тарифам Сергей Пушкарь, которому, как следует из материалов, планировалось передать $20 000 «за закрытие вопроса».

На Украине расследуют коррупцию в энергетическом секторе

Политика / Международные отношения

Особое внимание вызвало упоминание о «1000 часах аудиозаписей», собранных детективами НАБУ. По данным украинских СМИ, часть записей могла быть сделана в квартире Миндича, где якобы фиксировались разговоры с участием самого Зеленского. Эти сведения официально не подтверждены. В политических кругах, как передает «Страна», ожидают, что «пленки Миндича» способны вызвать серьезный кризис власти внутри Украины.

Обыски у Миндича прошли 10 ноября, однако, как сообщила «Украинская правда», бизнесмен покинул Украину за несколько часов до визита следователей. Почти одновременно страну покинули братья Михаил и Александр Цукерманы – партнеры Миндича, занимавшиеся «финансовой частью» его бизнеса. По данным Железняка, они также фигурируют в расследовании ФБР США о возможном отмывании средств через офшоры на Британских Виргинских островах и в Великобритании.

В НАБУ операцию назвали «Мидас» – по имени мифического царя, превращавшего все в золото. Название, как отмечают украинские СМИ, отсылает к «золотому унитазу» в квартире Миндича, фото которого ранее разошлось по соцсетям.

Читайте также:Детективы НАБУ провели обыски у близкого к Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь