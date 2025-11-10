Газета
На Украине расследуют коррупцию в энергетическом секторе

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о начале крупномасштабной операции по расследованию коррупционных схем в энергетическом секторе страны, сообщает Bloomberg.

Ведомства сообщили, что следователи «выявили деятельность преступной группы высокого уровня». Она создала обширную коррупционную сеть, чтобы влиять на стратегические государственные предприятия, включая «Энергоатом» – организацию, которая контролирует все атомные электростанции Украины. По данным НАБУ и САП, расследование велось 15 месяцев и включало около 1000 часов аудиозаписей.

Как пишет газета «Украинская правда», детективы НАБУ проводят обыски у министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего пост министра энергетики.

Ранее днем «Украинская правда» сообщала, что детективы НАБУ утром 10 ноября провели обыски у бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, давнего соратника президента страны Владимира Зеленского. Миндич может фигурировать в расследовании ФБР США, касающемся возможного отмывания средств через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах и в Великобритании.

