На Украине расследуют коррупцию в энергетическом секторе

Ведомства сообщили, что следователи «выявили деятельность преступной группы высокого уровня». Она создала обширную коррупционную сеть, чтобы влиять на стратегические государственные предприятия, включая «Энергоатом» – организацию, которая контролирует все атомные электростанции Украины. По данным НАБУ и САП, расследование велось 15 месяцев и включало около 1000 часов аудиозаписей.