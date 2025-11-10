Газета
Главная / Политика /

Детективы НАБУ провели обыски у близкого к Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича

Ведомости

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) утром 10 ноября провели обыски у бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, давнего соратника президента страны Владимира Зеленского, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, следственные действия проходили в Киеве. Другие подробности обыска пока не разглашаются.

Как отмечает «Украинская правда», Миндич покинул территорию Украины утром 10 ноября – за несколько часов до начала обыска.

Ранее издание сообщало, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) готовят подозрение Миндичу. По данным источников, следователям удалось задокументировать бизнесмена в квартире по адресу, где пять лет назад проходило празднование дня рождения Зеленского.

Кроме того, Миндич может фигурировать в расследовании ФБР США, касающемся возможного отмывания средств через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах и в Великобритании.

18 сентября украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил, что семья секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова обладает либо арендует восемь объектов элитной недвижимости в США.

