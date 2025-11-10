Депутат Рады Железняк: братья Цукерманы покинули Украину вслед за Миндичем

Ранее днем газета «Украинская правда» сообщила, что детективы НАБУ провели обыски у Миндича, который является давним соратником президента Украины Владимира Зеленского. Миндич может фигурировать в расследовании ФБР США, касающемся возможного отмывания средств через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах и в Великобритании.