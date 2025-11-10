Газета
Депутат Рады Железняк: братья Цукерманы покинули Украину вслед за Миндичем

Ведомости

Бизнесмены Михаил и Александр Цукерманы, связанные с предпринимателем и совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, срочно покинули территорию Украины, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, братья Цукерманы занимались «финансовой частью» бизнеса Миндича и также фигурируют в расследовании, которое ведет ФБР США.

Железняк напомнил, что Михаил Цукерман является другом детства Леонида Миндича – родственника Тимура Миндича, который летом уже пытался покинуть страну, но был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Ранее днем газета «Украинская правда» сообщила, что детективы НАБУ провели обыски у Миндича, который является давним соратником президента Украины Владимира Зеленского. Миндич может фигурировать в расследовании ФБР США, касающемся возможного отмывания средств через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах и в Великобритании.

