Сийярто призвал прекратить финансовую помощь Киеву из-за коррупционного скандала

Евросоюз (ЕС) должен перестать финансировать Украину, так как в стране процветает коррупция, Брюссель не получает точных отчетов по израсходованным средствам, заявил в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

«И чего же Брюссель хочет тем временем? Отправить еще больше денег на Украину, президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, в чьем ближайшем окружении недавно была раскрыта крупная коррупционная сеть. Пора прекратить это безумие», – написал глава венгерского МИДа.

12 ноября глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас назвала «крайне прискорбным» скандал, связанный с коррупцией в энергетическом секторе на Украине. Она отметила, что средства украинского народа должны идти на поддержание вооруженных сил.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции, в рамках которой они расследуют коррупционные схемы в энергетике республики. Ее организатором там назвали бизнесмена Тимура Миндича, который уже давно считается соратником Зеленского. НАБУ утверждает, что участники схемы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

