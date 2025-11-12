The Spectator: коррупционный скандал может привести к отставке Зеленского
Коррупционный скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем может привести к отставке президента Украины Владимира Зеленского, пишет The Spectator.
В материале говорится, что, несмотря на публичную поддержку антикоррупционных мер, Зеленский неизбежно столкнется с серьезными вопросами, поскольку под подозрение попали его близкие политические и деловые союзники. Кроме того, подозрительно, что четыре месяца назад украинский лидер пытался взять Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) под контроль правительства.
На Украине может разразиться настоящая война между независимыми антикоррупционными агентствами и ближайшим окружением Зеленского, говорится в материале. Президенту лояльна Служба национальной безопасности (СБУ), а с другой стороны, НАБУ и САП пользуются мощной поддержкой Европы и США. Последствия, вероятно, будут ужасными, полагает автор материала.
«Один из печальных выводов из этой мрачной истории заключается в том, что во многом Украина продолжает жить по тем же правилам, что царили в лихие 90-е», – пишет The Spectator.
10 ноября НАБУ и САП объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал Миндич, который является соратником Зеленского. Преступники, утверждает НАБУ, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика. 12 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Герман Галущенко отстранен от должности министра юстиции, а Зеленский потребовал отставки его и министра энергетики Светланы Гринчук.