The Spectator: коррупционный скандал может привести к отставке Зеленского

10 ноября НАБУ и САП объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал Миндич, который является соратником Зеленского. Преступники, утверждает НАБУ, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика. 12 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Герман Галущенко отстранен от должности министра юстиции, а Зеленский потребовал отставки его и министра энергетики Светланы Гринчук.