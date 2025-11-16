Депутат Рады заявил о падении рейтинга Зеленского ниже 20%
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за последнюю неделю резко упал и теперь составляет менее 20%. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк, передает украинское интернет-издание «Страна».
Парламентарий, озвучив такие цифры, сослался на данные трех закрытых социальных исследований, которые были проведены после обострения коррупционного скандала в окружении Зеленского. Дополнительных данных о характере опросов Железняк не привел.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 10 ноября рассказали о крупной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. По версии ведомств, организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник Зеленского.
Фигуранты требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика, считают в НАБУ. В ходе обысков у них были изъяты крупные денежные суммы, из-за этого дела на Украине уже ушло в отставку два министра, сам Миндич и некоторые другие фигуранты расследования смогли покинуть страну до задержания.
Вместе с тем украинский бизнесмен Игорь Коломойский, находящийся под следствием, заявил, что Миндич является «стрелочником» и что он сам якобы не способен организовать такую схему. По версии Коломойского, главными бенефициарами коррупционной схемы являются лица, занимающие более высокие должности.