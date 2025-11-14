Газета
Главная / Политика /

NYT: коррупционный скандал на Украине влияет на доверие к Зеленскому

Ведомости

Обещания президента Украины Владимира Зеленского бороться с коррупцией, которые он использовал во время предвыборной кампании, легли в основу его политики. В связи с этим коррупционный скандал угрожает его поддержке как внутри страны, так и за рубежом. Об этом пишет The New York Times (NYT). 

Как сообщает газета, скандал, связанный с хищениями в энергетическом секторе Украины, затрагивает «особую политическую уязвимость Зеленского». 

«Когда-то он создавал имидж лидера, который сделает политику Украины более открытой, сместив богатых инсайдеров, известных как олигархи. Сейчас, спустя почти семь лет после последних выборов, когда из-за боевых действий новых выборов не предвидится, многие украинцы считают, что он действует в рамках замкнутого круга, не связанного правилами», – отмечает NYT.

Зеленский вывел министров юстиции и энергетики из состава СНБО

Политика / Международные новости

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал бизнесмен Тимур Миндич, который является соратником Зеленского. Преступники, утверждает НАБУ, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 14 ноября заявил, что европейские партнеры будут испытывать трудности в сотрудничестве с Украиной, если и в дальнейшем будет появляться информация о коррупции. Он также отметил, что Польша и другие страны ЕС постепенно теряют энтузиазм финансировать Киев. По словам премьер-министра, он предупреждал Зеленского о необходимости следить даже за наименьшими проявлениями коррупционных схем.

