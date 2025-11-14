NYT: коррупционный скандал на Украине влияет на доверие к Зеленскому

Премьер-министр Польши Дональд Туск 14 ноября заявил, что европейские партнеры будут испытывать трудности в сотрудничестве с Украиной, если и в дальнейшем будет появляться информация о коррупции. Он также отметил, что Польша и другие страны ЕС постепенно теряют энтузиазм финансировать Киев. По словам премьер-министра, он предупреждал Зеленского о необходимости следить даже за наименьшими проявлениями коррупционных схем.