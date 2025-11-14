Туск: коррупционный скандал усложнит сотрудничество между Украиной и Западом
Европейские партнеры будут испытывать трудности в сотрудничестве с Украиной, если и в дальнейшем будет появляться информация о коррупции, заявил премьер-министр Дональд Туск. Трансляцию пресс-конференции вела его канцелярия.
«Будет все сложнее склонять партнеров к сотрудничеству с Украиной, если будут появляться такие аферы», – подчеркнул Туск.
Он также отметил, что Польша и другие страны Евросоюза (ЕС) постепенно теряют энтузиазм финансировать Киев. По словам премьер-министра, он предупреждал президента Украины Владимира Зеленского, что необходимо следить даже за наименьшими проявлениями коррупционных схем.
14 ноября Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что ЕС после раскрытия коррупционного скандала может изменить подход к финансированию энергетического сектора Украины. Один из источников сказал изданию, что выявленная «повсеместная коррупция вызывает отвращение» и может «серьезно навредить» репутации Украины в глазах доноров.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о расследовании коррупционных преступлений в энергетической отрасли республики. Ее организатором оказался бизнесмен, соратник Зеленского Тимур Миндич. По данным антикоррупционных органов, участники схемы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.