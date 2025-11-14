Туск: коррупционный скандал усложнит сотрудничество между Украиной и Западом

14 ноября Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что ЕС после раскрытия коррупционного скандала может изменить подход к финансированию энергетического сектора Украины. Один из источников сказал изданию, что выявленная «повсеместная коррупция вызывает отвращение» и может «серьезно навредить» репутации Украины в глазах доноров.