Главная / Политика /

ЕС может пересмотреть финансирование энергетики Украины из-за скандала

Ведомости

Евросоюз может изменить подход к финансированию энергетического сектора Украины после того, как масштабное расследование вскрыло коррупционную схему в сфере на сумму около $100 млн. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

Один из высокопоставленных представителей ЕС заявил, что выявленная «повсеместная коррупция вызывает отвращение» и может «серьезно навредить» репутации Украины в глазах доноров.

Часть европейских стран теперь требует от Киева конкретных гарантий прозрачности перед дальнейшим выделением средств. «Комиссии, несомненно, придется пересмотреть то, как она расходует деньги на энергетический сектор», – сказал один из источников Politico. Он добавил, что Украина должна уделять больше внимания контролю за использованием средств.

Коррупционный скандал на Украине перерастает в политический кризис

Политика / Международные новости

По мнению дипломатов, Киеву предстоит усилить меры прозрачности, чтобы сохранить доверие партнеров. «Это шанс очиститься и стать сильнее», – отметил источник издания.

13 ноября Politico писало, что канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора потребовал от президента Украины Владимира Зеленского решительных действий в ответ на крупный коррупционный скандал в Киеве. Тогда же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС прекратить финансировать «военную мафию» на Украине.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции, в рамках которой они расследуют коррупционные схемы в энергетике республики. Ее организатором там назвали бизнесмена Тимура Миндича, который уже давно считается соратником Зеленского. НАБУ утверждает, что участники схемы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

