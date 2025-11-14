ЕС может пересмотреть финансирование энергетики Украины из-за скандала
Евросоюз может изменить подход к финансированию энергетического сектора Украины после того, как масштабное расследование вскрыло коррупционную схему в сфере на сумму около $100 млн. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.
Один из высокопоставленных представителей ЕС заявил, что выявленная «повсеместная коррупция вызывает отвращение» и может «серьезно навредить» репутации Украины в глазах доноров.
Часть европейских стран теперь требует от Киева конкретных гарантий прозрачности перед дальнейшим выделением средств. «Комиссии, несомненно, придется пересмотреть то, как она расходует деньги на энергетический сектор», – сказал один из источников Politico. Он добавил, что Украина должна уделять больше внимания контролю за использованием средств.
По мнению дипломатов, Киеву предстоит усилить меры прозрачности, чтобы сохранить доверие партнеров. «Это шанс очиститься и стать сильнее», – отметил источник издания.
13 ноября Politico писало, что канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора потребовал от президента Украины Владимира Зеленского решительных действий в ответ на крупный коррупционный скандал в Киеве. Тогда же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС прекратить финансировать «военную мафию» на Украине.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции, в рамках которой они расследуют коррупционные схемы в энергетике республики. Ее организатором там назвали бизнесмена Тимура Миндича, который уже давно считается соратником Зеленского. НАБУ утверждает, что участники схемы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.