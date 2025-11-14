Газета
Зеленский вывел министров юстиции и энергетики из состава СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны министров юстиции и энергетики Германа Галущенко и Светлану Гринчук. Это следует из соответствующего документа. 

12 ноября Зеленский потребовал отставки Галущенко и Гринчук после коррупционного скандала, связанного с хищениями в энергетического секторе Украины. По его словам, решение об отстранении было самым быстрым. Зеленский отметил, что это вопрос доверия. На Украине вопрос энергетики стоит чрезвычайно остро и абсолютно ненормально, что в этой сфере «еще есть какие-то схемы», сказал он.

Гринчук подала в отставку с поста министра 13 ноября. Ожидается, что Верховная рада рассмотрит отставку главы минэнерго, а также Галущенко 18 ноября.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал бизнесмен Тимур Миндич, который является соратником Зеленского. Преступники, утверждает НАБУ, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

