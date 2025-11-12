Газета
Политика

Глава минэнерго Украины подала в отставку на фоне коррупционного скандала

Ведомости

На фоне коррупционного скандала, связанного с хищениями в энергетического секторе Украины, миниср энергетики страны Светлана Гринчук подала в отставку. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна». 

Верховная рада рассмотрит отставку главы минэнерго, а также министра юстиции Германа Галущенко 18 ноября, пишет «Страна».

Позже Гринчук написала на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что в ее деятельности на посту министра не было никаких нарушений действующего законодательства Украины. 

Как мировые СМИ отреагировали на коррупционный скандал в энергетике Украины

Политика / Международные новости

«Всему должен быть свой предел. В конце концов, время все расставит на свои места», – заключила она.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки Галущенко и Гринчук после коррупционного скандала. По его словам, решение об отстранении было самым быстрым. Зеленский отметил, что это вопрос доверия. На Украине вопрос энергетики стоит чрезвычайно остро и абсолютно ненормально, что в этой сфере «еще есть какие-то схемы», сказал он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал бизнесмен Тимур Миндич, который является соратником Зеленского. Преступники, утверждает НАБУ, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Галущенко отстранен от должности министра.

