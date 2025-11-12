Глава минэнерго Украины подала в отставку на фоне коррупционного скандала

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки Галущенко и Гринчук после коррупционного скандала. По его словам, решение об отстранении было самым быстрым. Зеленский отметил, что это вопрос доверия. На Украине вопрос энергетики стоит чрезвычайно остро и абсолютно ненормально, что в этой сфере «еще есть какие-то схемы», сказал он.