В Раде заявили, что Зеленский уволит Ермака

Сам Зеленский 18 ноября в своем Telegram-канале писал, что готовит «несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения» необходимые государству. По его словам, он хочет провести встречу с руководством Верховной рады и депутатами своей партии «Слуга народа» в течение недели.