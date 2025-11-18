В Раде заявили, что Зеленский уволит Ермака
Президент Украины Владимир Зеленский может уволить главу его офиса Андрея Ермака 20 ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко.
По его словам, возможным кандидатом на место Ермака является бывший посол Украины в США Оксана Маркарова.
Сам Зеленский 18 ноября в своем Telegram-канале писал, что готовит «несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения» необходимые государству. По его словам, он хочет провести встречу с руководством Верховной рады и депутатами своей партии «Слуга народа» в течение недели.
«Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что окружение Зеленского просит уволить Ермака из-за скандала в энергетическом секторе. Собеседник портала сказал, что, если не пойти приближенным президента навстречу, «Слуга народа» развалится: некоторые представители фракции уже грозятся уйти.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили, что выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. Ведомства считают, что организатором схемы является бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник Зеленского. Члены преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.