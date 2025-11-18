Зеленский рассказал о планах встретиться с депутатами на фоне коррупции в стране
Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести встречу с руководством Верховной рады и депутатами своей партии «Слуга народа» в течение недели. Об этом он заявил в Telegram-канале на фоне крупного коррупционного скандала в республике.
«Четверг – поручил готовить ставку. Конечно, на этой неделе будут разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной рады и депутатами фракции "Слуга народа". Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения», – написал украинский лидер.
18 ноября издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило, что окружение Зеленского просит уволить главу его офиса Андрея Ермака из-за скандала в энергетическом секторе. Собеседник портала подчеркнул, что, если не пойти приближенным лидера государства навстречу, «Слуга народа» развалится. По его словам, некоторые представители фракции уже грозятся уйти.
10 ноября антикоррупционные органы Украины заявили, что в стране выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. По версии ведомств, организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник Зеленского. Участники преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.