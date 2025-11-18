Зеленский рассказал о планах встретиться с депутатами на фоне коррупции в стране

18 ноября издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило, что окружение Зеленского просит уволить главу его офиса Андрея Ермака из-за скандала в энергетическом секторе. Собеседник портала подчеркнул, что, если не пойти приближенным лидера государства навстречу, «Слуга народа» развалится. По его словам, некоторые представители фракции уже грозятся уйти.