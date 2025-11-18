Окружение Зеленского просит уволить Ермака на фоне коррупционного скандала
На фоне коррупционного скандала, связанного с хищениями в энергетическом секторе, окружение президента Украины Владимира Зеленского выступает за увольнение главы офиса лидера страны Андрея Ермака. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Один из собеседников издания заявил, что, если не уволить Ермака, правящая партия «Слуга народа» развалится. По его словам, некоторые представители фракции угрожают уходом, если этого не произойдет.
Украинское интернет-издание «Страна» 17 ноября писало, что оппозиционные украинские партии «Евросолидарность» и «Голос» официально потребовали от Зеленского отправить в отставку действующее правительство и провести полную перестройку власти. Обе партии призвали сформировать новую парламентскую коалицию с участием не только «Слуги народа», назначить новый кабмин и уволить Ермака.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 10 ноября рассказали о крупной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. По версии ведомств, организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник Зеленского.
Фигуранты требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика, считают в НАБУ. В ходе обысков у них были изъяты крупные денежные суммы, из-за этого дела на Украине уже ушли в отставку два министра, сам Миндич и некоторые другие фигуранты расследования смогли покинуть страну до задержания.