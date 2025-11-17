На Украине требуют отставку правительства из-за коррупционного скандала

Фигуранты требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика, считают в НАБУ. В ходе обысков у них были изъяты крупные денежные суммы, из-за этого дела на Украине уже ушли в отставку два министра, сам Миндич и некоторые другие фигуранты расследования смогли покинуть страну до задержания.