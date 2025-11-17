На Украине требуют отставку правительства из-за коррупционного скандала
Оппозиционные украинские партии «Евросолидарность» и «Голос» официально потребовали от президента страны Владимира Зеленского отправить в отставку действующее правительство и провести полную перестройку власти на фоне коррупционного скандала Тимура Миндича. Об этом пишет украинское интернет-издание «Страна».
Обе партии призвали сформировать новую парламентскую коалицию с участием не только партии «Слуга народа», назначить новый кабмин и уволить главу офиса президента Андрея Ермака.
В заявлении «Голоса» говорится, что коррупционный кризис «является абсолютно экстраординарным» и несет «катастрофические последствия для украинской государственности».
Лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко, в свою очередь, потребовал формирования «правительства национального спасения».
Вместе у «Евросолидарности» (26 мандатов) и «Голоса» (19 мандатов) – 45 голосов. Для создания коалиции или принятия решений в Верховной раде необходимо минимум 226 голосов, напоминает «Страна».
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 10 ноября рассказали о крупной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. По версии ведомств, организатор схемы – бизнесмен Миндич, давний соратник Зеленского.
Фигуранты требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика, считают в НАБУ. В ходе обысков у них были изъяты крупные денежные суммы, из-за этого дела на Украине уже ушли в отставку два министра, сам Миндич и некоторые другие фигуранты расследования смогли покинуть страну до задержания.