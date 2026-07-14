Почему президент Украины внезапно решил поменять правительство

Основная рабочая версия новых перестановок в правительстве – что таким образом Зеленский хочет избавиться от набирающего популярность в определенных кругах украинского общества министра обороны Федорова, считает бывший депутат Верховной рады Олег Волошин. Он отвечает за создание БПЛА и бравирует кампанией по нанесению ударов вглубь России, создавая угрозы политическому будущему Зеленского. Зеленский, продолжает собеседник «Ведомостей», очень ревностно относится к политическим успехам своих соратников вне зависимости от того, какую должность они занимают и какой реальный вклад вносят в развитие государства. В целом же правительство Свириденко собрало огромное количество коррупционных скандалов, ряд его министров были арестованы по обвинению в связи с «пленками Миндича». Так что эти перестановки, подчеркивает Волошин, довольно легко читаемая попытка снять часть накопившегося в обществе негатива по поводу коррупции, злоупотреблений с мобилизацией и других многочисленных проблем Киева. Принципиально это ничего не меняет, основные рычаги управления остаются в руках внешних кураторов Украины из Евросоюза и Великобритании, резюмирует Волошин.