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Главная / Политика /

Почему президент Украины внезапно решил поменять правительство

У нового премьера не будет политических амбиций
Глеб Мишутин
Нурлан Гасымов
Юлия Свириденко продержалась на посту премьера Украины всего лишь год
Юлия Свириденко продержалась на посту премьера Украины всего лишь год / Andrii Nesterenko / REUTERS

Новым премьером Украины после отставки Юлии Свириденко может стать председатель правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий. Зеленский встречался с ним 12 июля, после того как объявил Свириденко о ее «переходе на другую работу». О назначении Корецкого сообщили украинские СМИ и депутат Верховной рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Ряд высших украинских чиновников, по его информации, сохранят свои посты, среди них – министр иностранных дел Андрей Сибига, вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и министр здравоохранения Виктор Ляшко. Министр же внутренних дел Игорь Клименко может получить новую должность и возглавить минобороны вместо Михаила Федорова.

Свириденко может стать послом в США, сообщила Financial Times. По данным издания, бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина покинула свой пост из-за покупки трехкомнатной квартиры за $83 200 при реальной цене около $300 000. Сама Стефанишина подала в отставку «по личным обстоятельствам».

Свириденко занимала пост премьера с июля 2025 г. Согласно украинскому законодательству, новый премьер-министр утверждается Верховной радой большинством голосов, это может произойти 14 или 15 июля. После этого премьером назначаются члены кабмина, которых тоже утверждает Рада.

Смена кабинета Свириденко в большей мере происходит в рамках внутриукраинского процесса, роль западных стран в этом невелика, полагает политолог Александр Немцев. Уходящий премьер входила в ближний круг Зеленского, но ее работа его не удовлетворяла. Тем не менее будущее назначение Свириденко послом в Вашингтоне должно по замыслу украинского руководства показать приоритетность США для внешнеполитической линии Украины, добавил политолог: «В последнее время наметились позитивные сдвиги в украино-американских отношениях, что заметно по заявлениям Дональда Трампа и Марко Рубио. Поэтому отправка бывшего премьера в качестве представителя Киева в Вашингтон имеет символическое значение».

Немцев не исключил назначения Корецкого новым премьером. По его словам, как и предыдущий руководитель правительства, он также входит в ближайший круг Зеленского. Украинская администрация на данный момент выстраивает тактику взаимодействия с разными государствами по принципу минимизации количества врагов и повышения эффективности внешней политики, заметил эксперт. «По-прежнему США и ЕС – главные направления политики Киева на внешнем контуре. Еще украинское руководство заинтересовано в налаживании связей с так называемым Глобальным Югом и отдельными его государствами», – отметил политолог.

Украинские СМИ назвали возможного преемника Свириденко

Политика / Международные новости

Смена правительства на Украине – политтехнологический трюк Зеленского, чтобы отвлечь внимание граждан и западных партнеров от неудач украинских властей на нескольких направлениях, уверен завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. С одной стороны, Национальное антикоррупционное бюро Украины инициировало новое коррупционное расследование, где в том числе замешаны Свириденко и члены ее кабинета, и так Зеленский демонстрирует свой контроль над ситуацией, полагает эксперт. С другой стороны, продолжает он, Киев таким способом пытается снизить репутационные издержки на фоне неудач на фронтах после потери Константиновки, а также теракта в Монако (покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева), где, скорее всего, замешаны украинские спецслужбы.

По мнению Скорикова, новым премьер-министром на Украине, очевидно, будет назначена сугубо техническая фигура без президентских амбиций. За счет новой политической стратегии Зеленский стремится делегировать часть своих полномочий другим, чтобы в случае неудач можно было легко на них возложить ответственность и избавиться от потенциальных политических конкурентов, говорит политолог.

Основная рабочая версия новых перестановок в правительстве – что таким образом Зеленский хочет избавиться от набирающего популярность в определенных кругах украинского общества министра обороны Федорова, считает бывший депутат Верховной рады Олег Волошин. Он отвечает за создание БПЛА и бравирует кампанией по нанесению ударов вглубь России, создавая угрозы политическому будущему Зеленского. Зеленский, продолжает собеседник «Ведомостей», очень ревностно относится к политическим успехам своих соратников вне зависимости от того, какую должность они занимают и какой реальный вклад вносят в развитие государства. В целом же правительство Свириденко собрало огромное количество коррупционных скандалов, ряд его министров были арестованы по обвинению в связи с «пленками Миндича». Так что эти перестановки, подчеркивает Волошин, довольно легко читаемая попытка снять часть накопившегося в обществе негатива по поводу коррупции, злоупотреблений с мобилизацией и других многочисленных проблем Киева. Принципиально это ничего не меняет, основные рычаги управления остаются в руках внешних кураторов Украины из Евросоюза и Великобритании, резюмирует Волошин.

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