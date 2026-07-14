Почему президент Украины внезапно решил поменять правительство

Почему президент Украины внезапно решил поменять правительствоУ нового премьера не будет политических амбиций
Новым премьером Украины после отставки Юлии Свириденко может стать председатель правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий. Зеленский встречался с ним 12 июля, после того как объявил Свириденко о ее «переходе на другую работу». О назначении Корецкого сообщили украинские СМИ и депутат Верховной рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Ряд высших украинских чиновников, по его информации, сохранят свои посты, среди них – министр иностранных дел Андрей Сибига, вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и министр здравоохранения Виктор Ляшко. Министр же внутренних дел Игорь Клименко может получить новую должность и возглавить минобороны вместо Михаила Федорова.
Свириденко может стать послом в США, сообщила Financial Times. По данным издания, бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина покинула свой пост из-за покупки трехкомнатной квартиры за $83 200 при реальной цене около $300 000. Сама Стефанишина подала в отставку «по личным обстоятельствам».
Свириденко занимала пост премьера с июля 2025 г. Согласно украинскому законодательству, новый премьер-министр утверждается Верховной радой большинством голосов, это может произойти 14 или 15 июля. После этого премьером назначаются члены кабмина, которых тоже утверждает Рада.
Смена кабинета Свириденко в большей мере происходит в рамках внутриукраинского процесса, роль западных стран в этом невелика, полагает политолог Александр Немцев. Уходящий премьер входила в ближний круг Зеленского, но ее работа его не удовлетворяла. Тем не менее будущее назначение Свириденко послом в Вашингтоне должно по замыслу украинского руководства показать приоритетность США для внешнеполитической линии Украины, добавил политолог: «В последнее время наметились позитивные сдвиги в украино-американских отношениях, что заметно по заявлениям Дональда Трампа и Марко Рубио. Поэтому отправка бывшего премьера в качестве представителя Киева в Вашингтон имеет символическое значение».
Немцев не исключил назначения Корецкого новым премьером. По его словам, как и предыдущий руководитель правительства, он также входит в ближайший круг Зеленского. Украинская администрация на данный момент выстраивает тактику взаимодействия с разными государствами по принципу минимизации количества врагов и повышения эффективности внешней политики, заметил эксперт. «По-прежнему США и ЕС – главные направления политики Киева на внешнем контуре. Еще украинское руководство заинтересовано в налаживании связей с так называемым Глобальным Югом и отдельными его государствами», – отметил политолог.
Смена правительства на Украине – политтехнологический трюк Зеленского, чтобы отвлечь внимание граждан и западных партнеров от неудач украинских властей на нескольких направлениях, уверен завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. С одной стороны, Национальное антикоррупционное бюро Украины инициировало новое коррупционное расследование, где в том числе замешаны Свириденко и члены ее кабинета, и так Зеленский демонстрирует свой контроль над ситуацией, полагает эксперт. С другой стороны, продолжает он, Киев таким способом пытается снизить репутационные издержки на фоне неудач на фронтах после потери Константиновки, а также теракта в Монако (покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева), где, скорее всего, замешаны украинские спецслужбы.
По мнению Скорикова, новым премьер-министром на Украине, очевидно, будет назначена сугубо техническая фигура без президентских амбиций. За счет новой политической стратегии Зеленский стремится делегировать часть своих полномочий другим, чтобы в случае неудач можно было легко на них возложить ответственность и избавиться от потенциальных политических конкурентов, говорит политолог.
Основная рабочая версия новых перестановок в правительстве – что таким образом Зеленский хочет избавиться от набирающего популярность в определенных кругах украинского общества министра обороны Федорова, считает бывший депутат Верховной рады Олег Волошин. Он отвечает за создание БПЛА и бравирует кампанией по нанесению ударов вглубь России, создавая угрозы политическому будущему Зеленского. Зеленский, продолжает собеседник «Ведомостей», очень ревностно относится к политическим успехам своих соратников вне зависимости от того, какую должность они занимают и какой реальный вклад вносят в развитие государства. В целом же правительство Свириденко собрало огромное количество коррупционных скандалов, ряд его министров были арестованы по обвинению в связи с «пленками Миндича». Так что эти перестановки, подчеркивает Волошин, довольно легко читаемая попытка снять часть накопившегося в обществе негатива по поводу коррупции, злоупотреблений с мобилизацией и других многочисленных проблем Киева. Принципиально это ничего не меняет, основные рычаги управления остаются в руках внешних кураторов Украины из Евросоюза и Великобритании, резюмирует Волошин.