Зеленский внес в Раду предложение о назначении Корецкого премьером
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении председателя правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого на должность премьер-министра страны, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в Facebook
По его словам, парламент рассмотрит вопрос о назначении главы правительства в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.
14 июля депутаты Рады отправили в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и правительство Украины. «За» отставку проголосовали 258 парламентариев. Нового премьер-министра изберут 16 июля.
Украинские СМИ писали, что новым премьером Украины после отставки Свириденко может стать Корецкий. При этом ряд высших украинских чиновников могут сохранить свои посты. По информации украинского депутата Ярослава Железняка, речь идет о министре иностранных дел Андрее Сибиге, вице-премьере и министре энергетики Денисе Шмыгале, министре финансов Сергее Марченко и др.
15 июля министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил свою отставку.