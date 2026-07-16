Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI853,41-3,29%RGBI111,78-0,73%CNY Бирж.11,44-0,28%IMOEX2 111,9-2,71%RGBITR747,75-0,68%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский внес в Раду предложение о назначении Корецкого премьером

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении председателя правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого на должность премьер-министра страны, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, парламент рассмотрит вопрос о назначении главы правительства в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.

14 июля депутаты Рады отправили в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и правительство Украины. «За» отставку проголосовали 258 парламентариев. Нового премьер-министра изберут 16 июля.

Почему президент Украины внезапно решил поменять правительство

Политика / Международные новости

Украинские СМИ писали, что новым премьером Украины после отставки Свириденко может стать Корецкий. При этом ряд высших украинских чиновников могут сохранить свои посты. По информации украинского депутата Ярослава Железняка, речь идет о министре иностранных дел Андрее Сибиге, вице-премьере и министре энергетики Денисе Шмыгале, министре финансов Сергее Марченко и др.

15 июля министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил свою отставку. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь