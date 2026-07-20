Главнокомандующего ВСУ Сырского могут отправить в отставку 20 июля
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский может покинуть свой пост уже 20 июля. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в офисе президента Украины Владимира Зеленского и министерстве обороны страны.
По информации Глаголы, официальное объявление об увольнении главкома ВСУ ожидается в течение дня.
17 июля Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада. Ранее Поклад занимал должность первого заместителя главы СБУ. Он сменит Евгения Хмару, который был назначен врио министра обороны.
17 июля также объявлено о назначении Андрея Сибиги на пост врио главы украинского МИДа. 16 июля Верховная рада утвердила 16 из 18 министров Украины. 15 июля парламент назначил новым премьер-министром Сергея Корецкого, который до этого возглавлял компанию «Нафтогаз». Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов.
На Украине резко восприняли отставку министра обороны Максима Федорова, по стране прошли «картоночные протесты», а замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, подавший в отставку, назвал отстранение Федорова «большим злом для обороноспособности страны». Как говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты, отставка произошла из-за конфликта Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского. Федоров считает Сырского неэффективным, в то время как главком, напротив, пользуется поддержкой президента Владимира Зеленского.