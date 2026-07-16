Рада утвердила 16 из 18 министров Украины
Верховная рада Украины утвердила назначение 16 министров нового кабмина, кроме глав минобороны и МИДа. Об этом сообщил телеканал «Рада».
За новый состав кабинета министров проголосовали 264 депутата, против высказались 15 парламентариев, 19 воздержались, еще 20 не приняли участия в голосовании.
14 июля Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и весь состав правительства. Соответствующее решение поддержали 258 депутатов.
15 июля парламент назначил новым премьер-министром Сергея Корецкого, который до этого возглавлял компанию «Нафтогаз». Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов. После назначения Корецкий внес на утверждение парламента список из 16 министров. Кандидатуры руководителей минобороны и МИДа в него не вошли, поскольку их, согласно законодательству, предлагает президент Владимир Зеленский.
Позднее депутат Верховной рады Мария Мезенцева сообщила, что парламент отменил рассмотрение кандидатуры министра внутренних дел Игоря Клименко на должность главы минобороны. По ее словам, Клименко отказался переходить на новый пост.
15 июля бывший министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил свою отставку. 16 июля заявление об увольнении подал заместитель командующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. Он написал, что считает отстранение Федорова «большим злом для обороноспособности страны».