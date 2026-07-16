Рада утвердила 16 из 18 министров Украины

15 июля парламент назначил новым премьер-министром Сергея Корецкого, который до этого возглавлял компанию «Нафтогаз». Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов. После назначения Корецкий внес на утверждение парламента список из 16 министров. Кандидатуры руководителей минобороны и МИДа в него не вошли, поскольку их, согласно законодательству, предлагает президент Владимир Зеленский.