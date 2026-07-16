В Раде отменили голосование по новому министру обороны Украины
Верховная рада Украины не будет проводить запланированное голосование по назначению главы МВД Игоря Клименко министром обороны. Об этом заявила депутат парламента Мария Мезенцева, передает издание «Страна.ua».
По ее словам, Клименко отказался от перехода на должность главы оборонного ведомства, поэтому рассмотрение его кандидатуры было отменено.
14 июля депутаты Рады отправили в отставку премьера Юлию Свириденко и правительство. «За» отставку проголосовали 258 парламентариев.
В это же день украинские СМИ писали, что Клименко может получить новую должность и возглавить минобороны вместо Михаила Федорова. Тогда же стало известно, что новым премьером Украины после отставки Свириденко может стать Корецкий. При этом ряд высших украинских чиновников могут сохранить свои посты. По информации украинского депутата Ярослава Железняка, речь идет о министре иностранных дел Андрее Сибиге, вице-премьере и министре энергетики Денисе Шмыгале, министре финансов Сергее Марченко и др.
15 июля Федоров подтвердил свою отставку. Следом за ним 16 июля в отставку подал замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров.
16 июля Рада Украины назначила председателя правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого на должность премьер-министра страны. Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов.