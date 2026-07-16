Почему увольнение министра обороны вызвало громкий скандал на Украине

Почему увольнение министра обороны вызвало громкий скандал на УкраинеПоводом стал конфликт Михаила Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским
Исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Федоров, который не был включен президентом Владимиром Зеленским в обсуждаемый состав нового правительства страны, 16 июля провел пресс-конференцию. Она проходила на фоне уличных протестов в разных городах Украины в поддержку Федорова, включая Киев, где, по сообщению «Интерфакс-Украина», собралось около 2000 человек, в основном не подлежащих призыву. Аналогичные протесты состоялись примерно год назад после решения Зеленского лишить независимости Национальное бюро по противодействию коррупции (НАБУ). Против лишения НАБУ особого статуса выступили послы западных стран и решение было отменено.
Одновременно Верховная рада назначила 16 июля новым премьер-министром главу правления «Нафтогаза Украины» Сергея Корецкого на должность премьер-министра 289 голосами. По конституции страны, вместе с уходом главы кабмина Юлии Свириденко в отставку ту же судьбу разделило все ее правительство. В опубликованном Верховной радой списке новых министров, представленных на утверждение, нет руководителей военного ведомства и МИДа, которых назначает президент.
Зеленский заявил, что он «уверен, что Михаил [Федоров] останется в команде» и они позже обсудят, «как это будет выглядеть». Президент также подтвердил, что один из рассматриваемых кандидатов на пост министра обороны Украины – это уже экс-глава МВД Игорь Клименко, но Зеленский «еще не подал соответствующих документов в парламент».
При этом и сам 35-летний Федоров, и Зеленский прямо подтвердили ходившие до того в прессе слухи о том, что поводом для замены министра обороны Украины спустя полгода после назначения стал его конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. «Я очень хотел бы единства [между Федоровым и Сырским]. Стороны его не нашли. И у вас в такой ситуации есть выбор: либо одна сторона, либо другая. Потому что без меня они не садятся за стол», – сказал Зеленский.
По словам Федорова, Сырский, по сути, поставил ультиматум президенту, что дальше оставаться на посту может только кто-то один из них. При этом и сам министр обороны до того предложил Зеленскому «кардинальные кадровые решения» – смену и Сырского, и начальника генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова. При этом Федоров уверяет, что со своей стороны смирился с отказом Зеленского: «Я сказал, что согласен. Но мы столкнулись с полным блокированием всех наших инициатив» (цитата по «Зеркалу недели»).
Следом Федоров обвинил Сырского в интригах, которые тот вел против него. «Вместо того чтобы придумать, как асимметрично победить Россию, он придумал, как расколоть страну», – заявил Федоров. Он также добавил, что Сырский в 2022 г. «спас» Украину, но теперь «война изменилась» из-за развития БПЛА и технологий. При этом самого Федорова близкие к Зеленскому источники обвиняют в провале реформы территориальных центров комплектации (ТЦК, военкоматов) для более эффективной мобилизации граждан с использованием цифровых средств – он переложил ее на генштаб. Облавы на улицах («бусификация») для выполнения планов мобилизации давно вызывают недовольство граждан.
Сырский после этого написал, что он гордится операцией по обороне Киева в 2022 г., которой он командовал, и поблагодарил за работу Федорова на посту министра. Идущие в стране протесты Федоров объяснил народным недовольством, что после того как «произошел перехват инициативы на поле боя и в небе, траекторию сломали». При этом министр обороны анонсировал еще один разговор с Зеленским. «Я уверен, что президент слышит украинский народ и ситуация будет исправлена», – подытожил Федоров. При этом он отказался от поста советника Зеленского.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле отслеживают все новости, связанные с Киевом, но персона во главе министерства обороны Украины «по большому счету, никакого значения» не имеет. Песков добавил, что России важно, чтобы на Украине появились люди, которые примут «ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию».
В то же самое время 16 июля поступила реакция на уход Федорова и со стороны Евросоюза: комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил, что его эта новость застала врасплох, так как он привык к визави. Он считает его эффективным.
То же издание подтверждало со ссылкой на источники, что накануне Зеленский на встрече со своей фракцией сказал, что Федоров и Сырский «живут в двух разных мирах». «По-хорошему нужно сменить обоих, но одновременно я этого сделать не могу», – цитирует издание слова Зеленского. Одним из примеров такого противостояния – разные понимания госзакупок по номенклатуре вооружений и отношение к цифровизации. При этом президент Украины заявляет, что нужна быстрая реформа именно с ТЦК из-за угрозы со стороны России.
В то же самое время «Зеркало недели» пишет, что, с одной стороны, ключевую роль в отставке Федорова сыграл глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который выстраивает собственную инфраструктуру влияния, а с другой – слишком активный министр потенциально опасен как конкурент Зеленского в будущем на выборах.
Федоров находится в команде Зеленского с момента курирования цифрового направления на его предвыборной кампании 2019 г. (СМИ пишут, что он сам предложил свои услуги). После того как около месяца в том же году пробыл депутатом Рады, с августа 2019 г. и до назначения в минобороны в январе 2026 г. он был вице-премьером и министром по цифровизации.
Федоров считает главкома Сырского некомпетентным и неэффективным, но тот пользуется полномасштабной поддержкой Зеленского, который воспринимает его как удобного функционера, лояльного и лишенного политических амбиций, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Закулисная игра, в которой Федоров пытался своими ресурсами добиться отставки Сырского, велась уже давно. Федоров и Сырский – принципиально разные люди, в том числе и по философии подхода к боевым действиям: уходящий министр более прогрессивный «новый технократ», а главком – более реакционный «ретроград», считает Денисов.
Федорова назначали министром именно как компромиссную фигуру, которая должна была справиться с коррупцией в ведомстве, поэтому его поддержали НАБУ, а также западные негосударственные организации. При этом сейчас Зеленскому от своего окружения нужна скорее политическая лояльность, нежели эффективность, в ущерб которой он и занимается новыми назначениями, пытаясь выстроить безопасную для себя систему власти, резюмирует эксперт.
Нынешняя ситуация продемонстрировала то, что если Зеленский действительно собирается в будущем еще раз идти на выборы, то у него будет много проблем и сильным конкурентом будет явно не один только экс-главком ВСУ Валерий Залужный, говорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Вероятно, теперь Федорову действительно найдут другое место во властной структуре, но для России кардинально смена министра обороны Украины не играет роли, заключает эксперт.