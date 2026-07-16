Почему увольнение министра обороны вызвало громкий скандал на Украине

При этом и сам 35-летний Федоров, и Зеленский прямо подтвердили ходившие до того в прессе слухи о том, что поводом для замены министра обороны Украины спустя полгода после назначения стал его конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. «Я очень хотел бы единства [между Федоровым и Сырским]. Стороны его не нашли. И у вас в такой ситуации есть выбор: либо одна сторона, либо другая. Потому что без меня они не садятся за стол», – сказал Зеленский.