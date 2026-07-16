Песков: отставка министра обороны Украины для России значения не имеет
Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова никакого значения не имеет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нам главное, чтобы в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование», – подчеркнул он.
Песков добавил, что в Киеве хорошо известно, какие именно решения необходимо принять, чтобы спецоперация завершилась. Он также отметил, что в Кремле отслеживают все новости, связанные с Украиной.
15 июля Financial Times писала, что президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку Федорова, который, как отмечала газета, препятствовал попыткам использовать оборонный бюджет страны в коррупционных целях. Федоров неоднократно блокировал попытки направить выгодные государственные оборонные контракты заранее определенным компаниям. Это привело к конфликту с влиятельными представителями политического и военного руководства Украины, утверждают источники издания.
В тот же день Федоров подтвердил свою отставку Он рассказал, что ему не удалось перевести все закупки минобороны на тендерные процедуры и сформировать в ведомстве культуру ответственности за принятые решения. Федоров поблагодарил свою команду за работу и заявил, что продолжит заниматься задачами, связанными с укреплением обороноспособности Украины.