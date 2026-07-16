Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,589+1,3%ARSA5,750%CHKZ15 100+0,67%IMOEX2 049,63-2,95%RTSI828,25-2,95%RGBI111,17-0,94%RGBITR743,98-0,89%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: отставка министра обороны Украины для России значения не имеет

Ведомости

Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова никакого значения не имеет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам главное, чтобы в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование», – подчеркнул он.

Песков добавил, что в Киеве хорошо известно, какие именно решения необходимо принять, чтобы спецоперация завершилась. Он также отметил, что в Кремле отслеживают все новости, связанные с Украиной.

15 июля Financial Times писала, что президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку Федорова, который, как отмечала газета, препятствовал попыткам использовать оборонный бюджет страны в коррупционных целях. Федоров неоднократно блокировал попытки направить выгодные государственные оборонные контракты заранее определенным компаниям. Это привело к конфликту с влиятельными представителями политического и военного руководства Украины, утверждают источники издания.

В тот же день Федоров подтвердил свою отставку Он рассказал, что ему не удалось перевести все закупки минобороны на тендерные процедуры и сформировать в ведомстве культуру ответственности за принятые решения. Федоров поблагодарил свою команду за работу и заявил, что продолжит заниматься задачами, связанными с укреплением обороноспособности Украины.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте