Песков: отставка министра обороны Украины для России значения не имеет

В тот же день Федоров подтвердил свою отставку Он рассказал, что ему не удалось перевести все закупки минобороны на тендерные процедуры и сформировать в ведомстве культуру ответственности за принятые решения. Федоров поблагодарил свою команду за работу и заявил, что продолжит заниматься задачами, связанными с укреплением обороноспособности Украины.