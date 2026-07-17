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Зеленский назначил Александра Поклада на должность врио главы СБУ

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте украинского президента.

Ранее Поклад занимал должность первого заместителя главы СБУ. Он сменит Евгения Хмару, который был назначен врио министра обороны.

17 июля также объявлено о назначении Андрея Сибиги на пост врио главы украинского МИДа. 16 июля Верховная рада утвердила 16 из 18 министров Украины. 15 июля парламент назначил новым премьер-министром Сергея Корецкого, который до этого возглавлял компанию «Нафтогаз». Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов. 

На Украине резко восприняли отставку министра обороны Максима Федорова, по стране прошли «картоночные протесты», а замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, подавший в отставку, назвал отстранение Федорова «большим злом для обороноспособности страны».

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