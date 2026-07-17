Зеленский назначил Александра Поклада на должность врио главы СБУ

17 июля также объявлено о назначении Андрея Сибиги на пост врио главы украинского МИДа. 16 июля Верховная рада утвердила 16 из 18 министров Украины. 15 июля парламент назначил новым премьер-министром Сергея Корецкого, который до этого возглавлял компанию «Нафтогаз». Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов.