Зеленский назначил Александра Поклада на должность врио главы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте украинского президента.
Ранее Поклад занимал должность первого заместителя главы СБУ. Он сменит Евгения Хмару, который был назначен врио министра обороны.
17 июля также объявлено о назначении Андрея Сибиги на пост врио главы украинского МИДа. 16 июля Верховная рада утвердила 16 из 18 министров Украины. 15 июля парламент назначил новым премьер-министром Сергея Корецкого, который до этого возглавлял компанию «Нафтогаз». Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов.
На Украине резко восприняли отставку министра обороны Максима Федорова, по стране прошли «картоночные протесты», а замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, подавший в отставку, назвал отстранение Федорова «большим злом для обороноспособности страны».