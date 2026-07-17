Евгения Хмару назначили врио министра обороны Украины

Как говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты, отставка произошла из-за конфликта Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского. Федоров считает Сырского неэффективным, в то время как главком, напротив, пользуется поддержкой президента Владимира Зеленского.