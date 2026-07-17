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Евгения Хмару назначили врио министра обороны Украины

Депутаты Рады до этого воздержались от избрания главы минобороны
Ведомости

Правительство Украины назначило Евгения Хмару врио министра обороны. Об этом объявил новый премьер-министр Сергей Корецкий, передает «РБК-Украина».

Также объявлено о назначении Андрея Сибиги на пост врио главы МИД.

16 июля Верховная рада утвердила 16 из 18 министров Украины, не избрав глав минобороны и МИД страны.

Почему увольнение министра обороны вызвало громкий скандал на Украине

Политика / Международные новости

На Украине резко восприняли отставку министра обороны Максима Федорова, по стране прошли «картоночные протесты», а замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, подавший в отставку, назвал отстранение Федорова «большим злом для обороноспособности страны».

Как говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты, отставка произошла из-за конфликта Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского. Федоров считает Сырского неэффективным, в то время как главком, напротив, пользуется поддержкой президента Владимира Зеленского.

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