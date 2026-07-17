Евгения Хмару назначили врио министра обороны Украины

Евгения Хмару назначили врио министра обороны УкраиныДепутаты Рады до этого воздержались от избрания главы минобороны
Правительство Украины назначило Евгения Хмару врио министра обороны. Об этом объявил новый премьер-министр Сергей Корецкий, передает «РБК-Украина».
Также объявлено о назначении Андрея Сибиги на пост врио главы МИД.
16 июля Верховная рада утвердила 16 из 18 министров Украины, не избрав глав минобороны и МИД страны.
На Украине резко восприняли отставку министра обороны Максима Федорова, по стране прошли «картоночные протесты», а замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, подавший в отставку, назвал отстранение Федорова «большим злом для обороноспособности страны».
Как говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты, отставка произошла из-за конфликта Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского. Федоров считает Сырского неэффективным, в то время как главком, напротив, пользуется поддержкой президента Владимира Зеленского.