Кремль оценил замену главкома ВСУ

Кремль оценил замену главкома ВСУПесков о замене Сырского: киевский режим потряхивает изнутри
Назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим вооруженными силами Украины (ВСУ) вряд ли приведет к каким-то изменениям на фронтах. Такое мнение выразил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Динамика там хорошо известна. Наши вооруженные силы продолжают в рамках специальной военной операции наступательные действия по всей ширине фронта», – сказал представитель Кремля.
По мнению Пескова, все эти пертурбации являются признаком того, что «киевский режим потряхивает изнутри». Он отметил, что это видно невооруженным глазом.
21 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил нового главнокомандующего вооруженными силами страны. Место Александра Сырского займет командующий объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый. Об отставке Сырского начали говорить с 20 июля. Данные о его увольнении появились после отставки министра обороны страны Максима Федорова. Как говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты, отставка произошла из-за конфликта Федорова и Сырского. Федоров считает Сырского неэффективным.