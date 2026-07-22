Как иностранные СМИ оценили замену главкома ВСУ

Как иностранные СМИ оценили замену главкома ВСУОт Драпатого ждут инноваций и перемен на поле боя
Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля объявил, что новым главнокомандующим ВСУ стал командующий объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый. Он займет место Александра Сырского, официальное назначение состоится 22 июля.
Как зарубежные СМИ отреагировали на кадровую перестановку – в материале «Ведомостей».
«Увольнение генерала Александра Сырского стало серьезным шагом назад для Зеленского, который всего за несколько дней до этого поддержал его и уволил министра обороны Украины Михаила Федорова. Зеленский заявил, что заменяет генерала Сырского на генерал-майора Михаила Драпатого. Этот выбор, вероятно, обрадовал протестующих, поскольку господин Драпатый публично поддержал господина Федорова в его конфликте с генералом Сырским по поводу стратегии ведения боевых действий.
Тысячи людей присоединились к массовым демонстрациям, чтобы заставить Зеленского изменить курс и подтвердить правоту Федорова в том, что в конфликте все больше будут доминировать дроны и роботы. 35-летний Федоров, выступающий за реформу армии с упором на высокотехнологичные инновации, стал символом надежды для многих украинцев, особенно молодежи».
«43-летний Драпатый сменил 60-летнего генерала Александра Сырского, которого Зеленский уволил после нескольких дней уличных протестов. Драпатый, командующий объединенными силами, отвечающими за оборону Украины на северо-восточном направлении, по словам его коллег, является генералом нового поколения, чья карьера сложилась в боях против российских войск. За 26 лет службы в армии он прошел путь от лейтенанта танковых войск до одного из самых эффективных боевых командиров Украины. На прошлой неделе в своем редком публичном посте он заявил, что украинской армии нужны изменения и новые правила».
Der Spiegel
«Это решение [о смене главнокомандующего] последовало за многодневными протестами в Украине. Тысячи людей вышли на демонстрацию в Киеве и других городах против увольнения популярного министра обороны Михаила Федорова, а также потребовали отставки Сырского. Между Федоровым и главнокомандующим армией, исполняющим обязанности с 2024 г., в последнее время возник открытый спор по поводу стратегического направления ведения конфликта. Зеленский сначала поддерживал Сырского, но теперь подчеркнул, что у него были подробные переговоры с ними обоими. Президент поблагодарил уходящего генерала за его военные заслуги».
«Украина продолжит наносить удары средней и большой дальности по России под руководством нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, заявил во вторник Владимир Зеленский <...>. «Операции украинских сил обороны продолжаются и должны вестись неуклонно», – заявил украинский президент. «Украинский план дальнобойных санкций и наша программа ударов средней дальности будут реализованы с абсолютной точностью».
Le Figaro
«Помимо личностей, в этом кризисе сталкиваются два подхода к конфликту: сторонники глубокой модернизации и защитники более традиционного подхода. Назначение Драпатого, который высоко оценил усилия Федорова по внедрению технологических инноваций на службе армии, несомненно, придаст новый импульс модернизации».
«Зеленский заявил, что решение о назначении Драпатого было принято для «перезагрузки» продолжающейся обороны от российских войск. Неясно, успокоят ли эти изменения демонстрантов, которые требуют подотчетности и более эффективной военной стратегии. Многие критикуют Сырского и Зеленского за то, как они ведут боевые действия на фоне растущих потерь среди украинцев».