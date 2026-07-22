Как иностранные СМИ оценили замену главкома ВСУ

«Это решение [о смене главнокомандующего] последовало за многодневными протестами в Украине. Тысячи людей вышли на демонстрацию в Киеве и других городах против увольнения популярного министра обороны Михаила Федорова, а также потребовали отставки Сырского. Между Федоровым и главнокомандующим армией, исполняющим обязанности с 2024 г., в последнее время возник открытый спор по поводу стратегического направления ведения конфликта. Зеленский сначала поддерживал Сырского, но теперь подчеркнул, что у него были подробные переговоры с ними обоими. Президент поблагодарил уходящего генерала за его военные заслуги».