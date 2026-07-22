Что известно о новом главкоме ВСУ Михаиле Драпатом

Что известно о новом главкоме ВСУ Михаиле ДрапатомНа этом посту он сменил Александра Сырского
Новым главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый. О назначении президент Украины Владимир Зеленский объявил 21 июля. Что известно об одном из самых молодых украинских генералов – в справке «Ведомостей».
Михаил Драпатый родился 21 ноября 1982 г. в Каменце-Подольском (Хмельницкая область, Украинская ССР). После школы он стал курсантом Харьковского института танковых войск им. Верховной рады Украины, который окончил в 2004 г. в звании лейтенанта. Позднее получил дополнительное образование в Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского.
После выпуска поступил на службу в 72‑ю отдельную механизированную бригаду. В 2014 г., с началом антитеррористической операции на востоке Украины,, батальон под его командованием вошел в Мариуполь. В августе 2014‑го майор Драпатый возглавил ударную группу, которая вывела украинские подразделения из окружения в районе Изварино – Краснопартизанск под Луганском. За эту операцию он получил звание подполковника.
Позже перевелся на заочную форму обучения в университет обороны и вернулся в зону АТО, где его назначили начальником штаба 30‑й отдельной механизированной бригады (позывной «Рубин»). Бригада вела боевые действия на Волновахском направлении.
С августе 2016 г. до сентября 2019-го был командиром 58‑й отдельной мотопехотной бригады, которая действовала в Авдеевке и Ясиноватском районе. В апреле 2019‑го ему досрочно присвоили звание полковника.
После этого Драпатый поступил в Национальный университет обороны Украины, где обучался в течение двух лет. 18 июня 2021 г. на церемонии выпуска посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс вручила ему переходный меч королевы – как лучшему выпускнику оперативно‑стратегического уровня.
После университета назначен заместителем командующего войсками оперативного командования «Север» по подготовке. В августе 2021 г. также занял должность заместителя командующего Объединенными силами ВСУ по подготовке, а 6 декабря 2021 г. ему было присвоено звание бригадного генерала.
В 2023 г. Драпатого назначили командующим Одесской оперативно‑стратегической группой, где он внедрял дроны и средства РЭБ.
В феврале 2024 г., после назначения Александра Сырского главнокомандующим ВСУ, Драпатый стал заместителем начальника Генерального штаба по военной подготовке. Осенью того же года возглавил оперативно‑тактическую группировку «Луганск» и вскоре получил звание генерал‑майора. В мае – сентябре 2024 г. командовал ОТГ «Харьков», с января 2025 г. – ОТГ «Хортица».
Впервые МВД России объявило Драпатого в розыск в сентябре 2023 г. Тогда ему заочно предъявили обвинение: по данным Следственного комитета РФ, под его командованием украинские военные произвели более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР. В результате погибли и были ранены 154 человека, также повреждено 460 объектов инфраструктуры. В мае 2024 г. Драпатого переобъявили в розыск: это произошло после того, как в отношении него возбудили новое уголовное дело.
29 ноября 2024 г. Драпатого назначили командующим Сухопутными войсками Украины. 1 июня 2025 г. он подал рапорт об отставке. Это случилось после удара по полигону в Черкасской области (Днепропетровская область), где располагалось учебное подразделение №239 Сухопутных войск: в результате 12 украинских военных погибли, более 60 получили ранения. В своем Telegram‑канале Драпатый раскритиковал «круговую поруку» в вооруженных силах Украины.
3 июня 2025 г. его освободили от должности командующего Сухопутными войсками и назначили командующим Объединенными силами ВСУ – органом военного управления в структуре Генштаба, который отвечает за взаимодействие между видами и родами войск при проведении операций. По словам Зеленского, на этой должности Драпатый должен был «заниматься фронтом на 100%».
Михаил Драпатый – полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого (I, II и III степени). Также награжден Крестом боевых заслуг.
Женат. Воспитывает дочь и сына.