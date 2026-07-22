Что известно о новом главкоме ВСУ Михаиле Драпатом

Впервые МВД России объявило Драпатого в розыск в сентябре 2023 г. Тогда ему заочно предъявили обвинение: по данным Следственного комитета РФ, под его командованием украинские военные произвели более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР. В результате погибли и были ранены 154 человека, также повреждено 460 объектов инфраструктуры. В мае 2024 г. Драпатого переобъявили в розыск: это произошло после того, как в отношении него возбудили новое уголовное дело.