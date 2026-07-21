Захарова связала отставки Сырского и Федорова с «военными успехами» Украины

«Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые т. н. "успехи на поле боя", которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, "как чудесно потрачены деньги, но надо еще"?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.