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Захарова связала отставки Сырского и Федорова с «военными успехами» Украины

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения об отставках главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Михаила Федорова.

«Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые т. н. "успехи на поле боя", которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, "как чудесно потрачены деньги, но надо еще"?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил нового главнокомандующего вооруженными силами страны. Им стал командующий объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый. Он займет должность вместо Александра Сырского.

На Украине резко восприняли отставку Федорова, по стране прошли «картоночные протесты», а замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, подавший в отставку, назвал отстранение Федорова «большим злом для обороноспособности страны». 17 июля правительство Украины назначило Евгения Хмару врио министра обороны. 

Как говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты, отставка произошла из-за конфликта Федорова и Сырского. Федоров считает Сырского неэффективным, в то время как главком, напротив, пользуется поддержкой президента Владимира Зеленского.

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