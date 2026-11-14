МВД уточнило процедуру отказа от украинского гражданства для россиян
Россияне с прежним украинским гражданством могут от него отказаться, подав заявление в органы МВД РФ или через электронную форму на «Госуслугах». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
Как указано в материалах, заявление об отказе от украинского гражданства подается лично в территориальный орган МВД России по месту обращения либо в электронном виде через портал «Госуслуги».
Как пояснили в МВД, граждане РФ с одновременным украинским гражданством считаются не имеющими его со дня подачи заявления о нежелании состоять в нем. За детей до 14 лет заявление подают родители (один из них или единственный) либо усыновитель, отметили в ведомстве.
Если речь идет о детях, оставшихся без попечения родителей, включая тех, кто постоянно находится в образовательных, медицинских или социальных организациях, а также в учреждениях для детей-сирот, заявление подает опекун или уполномоченный представитель такой организации. После подачи заявителю выдают справку о принятии заявления, указано в материалах.
При этом заявление об отказе от украинского гражданства будет недействительным, если человек реализовал права гражданина Украины, в том числе использовал украинский паспорт. Повторно подать заявление можно будет только через 10 лет.
За девять месяцев 2026 г. граждане Украины чаще других просили признать их беженцами в России, от них поступило 52 заявления.
В январе 2024 г. президент России Владимир Путин подписал указ, который дает право на оформление российского гражданства украинцам, рожденным до 18 марта 2014 г. и постоянно живущим в Крыму или Севастополе. Эту процедуру в упрощенном порядке глава государства разрешил проходить также йеменцам, афганистанцам, иракцам и сирийцам.