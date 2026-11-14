МВД уточнило процедуру отказа от украинского гражданства для россиян

Как пояснили в МВД, граждане РФ с одновременным украинским гражданством считаются не имеющими его со дня подачи заявления о нежелании состоять в нем. За детей до 14 лет заявление подают родители (один из них или единственный) либо усыновитель, отметили в ведомстве.