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Число погибших при взрыве на заводе в Турции выросло до 19

Сергей Пахомов
Associated Press
Associated Press

Число погибших в результате взрыва на металлургическом предприятии Habaş Demir-Çelik в турецком городе Алиага увеличилось до 19 человек. Об этом сообщила газета Türkiye.

По данным издания, спасатели нашли тело рабочего Барыша Гюнея. Таким образом, число погибших в результате взрыва достигло 19 человек, уточнила газета.

9 ноября на заводе по производству чугуна и стали Habaş Demir-Çelik в Измире произошел взрыв. Инцидент произошел из-за разрыва потолочного крана и падения его в дуговую печь во время процесса литья жидкой стали. В это время рабочие были на смене.

В тот же день министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу сообщил о 17 погибших в результате взрыва. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что власти начали административное и судебное расследования происшествия.

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