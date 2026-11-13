Число погибших при взрыве на заводе в Турции выросло до 19

9 ноября на заводе по производству чугуна и стали Habaş Demir-Çelik в Измире произошел взрыв. Инцидент произошел из-за разрыва потолочного крана и падения его в дуговую печь во время процесса литья жидкой стали. В это время рабочие были на смене.